Есть ли у протестного движения в Казахстане иностранный след

Освещение акций протеста в Казахстане в СМИ активно обеспечивали НКО "Адил Соз" и "Медианет" – получатели крупных грантов Фонда Сороса.

После президентских выборов в Казахстане в республике прошла серия массовых выступлений, ставших одними из наиболее масштабных за последние годы, передает Информационно-аналитический центр.

Ранее СМИ писали о задержании сотен человек и переполненных камерах предварительного содержания. Замминистра внутренних дел Марат Кожаев уже заявил о том, что выступления стали результатом "массированной обработки населения из-за рубежа", которая не могла пройти бесследно. Есть ли, действительно, у протестного движения в Казахстане иностранный след?

Поддержка и финансы

Нет сомнения, что к несанкционированным акциям в Казахстане причастна запрещенная организация "Демократический выбор Казахстана" и фонд "Открытый диалог" (Варшава), контролируемые бывшим министром энергетики Мухтаром Аблязовым, находящимся в розыске в Казахстане.

Практически все видные участники протеста в прошлом участвовали в структурах Аблязова, а подконтрольные ему ресурсы активно рекламировали акции протеста в Казахстане. Однако одновременно с этим структуры, активно участвующие в протестной кампании, объединяют связи с узким кругом иностранных спонсоров. Прежде всего, Фондом Сороса, американским агентством USAID и рядом государственных фондов США.

Среди подписантов декларации о создании движения участников протестов "Оян, Казакстан" ("Проснись, Казахстан") большинство – получатели денег от Фонда Сороса в рамках различных программ. Например, Асем Жапишева – участник ежегодной конференции "Жаз-капм", генеральным спонсором которой выступает республиканский Фонд; экономист Касымхан Каппаров – координатор инициатив проекта "Открытая экономика" фонда "Сорос-Казахстан"; Лейла Махмудова – лауреат правозащитного конкурса Фонда 2019 года.

В протесте участвуют и целые организации, спонсируемые из тех же источников. Так НКО "Казахстанское международное бюро по правам человека" (глава Евгений Жовтис), публично оспорившее результаты выборов и выступавшее в поддержку протестующих – получает средства из Фонда Сороса и структур ассоциированных с USAID.

В ходе акций протеста неоднократно задерживались два участника этой организации: Ерлан Калиев, который заявил, что получает иностранную финансовую помощь через Жовтиса, и Дмитрий Тихонов, значащийся в штатном расписании как "специалист по фандрайзингу".

Освещение акций протеста в Казахстане в СМИ активно обеспечивали НКО "Адил Соз" и "Медианет" – получатели крупных грантов Фонда Сороса.

Тот же Фонд финансирует издания "Евразиянет", которое наиболее активно освещало протестные акции в предвыборный период, публикуя практически ежедневные "сводки с полей". Корреспондент издания Джоанна Лиллис распространял в соцсетях видеозаписи столкновений с полицией. Практически те же ресурсы, что в последние месяцы активно продвигали информацию о протестах, ранее вели кампании против российско-казахстанского сотрудничества, а позже – против Китая, в связи с событиями в Синьцзяне. В каждом из случаев действия получателей грантов американских фондов, совпадали с интересами Вашингтона.

Совпали ли они в случае протеста?

Активное участие

Если присмотреться внимательней, то участие казахстанцев, финансируемых из США, в беспорядках – не случайный или единичный эпизод. В подготовке протестных акций прослеживается участие тех же людей, что и в революции 2014 года на Украине.

В частности, одним из руководителей аблязовского "Открытого диалога" является Людмила Козловская, участник обоих украинских "майданов" и бывший активист радикальной группировки "Чорна Пора". Она столь глубоко погрузилась в роль "эксперта по революциям", что в итоге была выдворена из Польши, так как обеспечивала местные акции протеста против слишком консервативного по меркам ЕС правительства в Варшаве.

СМИ также сообщали о тесной связи представителя ДВК в Киеве и главы информационного ресурса "БАСЕ" Айдоса Садыкова с Виталием Портниковым, в прошлом одним из организаторов майдана 2013-2014 гг., а ныне корреспондентом радио "Свобода". Он консультировал, по данным СМИ, Садыкова перед беспорядками в Казахстане в мае-июне 2018-го, ставшими в какой-то мере репетицией недавних выступлений, которые активно освещали и региональная редакция "Свободы", и ее дочерний ресурс "Настоящее время".

Однако этим "совпадения" не исчерпываются. Одним из узнаваемых лиц протеста в Казахстане стал давний работник сферы НКО Димаш Альжанов, он также вошел в число подписантов упоминавшейся выше декларации "Оян, Казакстан". По странному совпадению, он тоже был в Киеве в 2014 году в составе наблюдательной миссии ОБСЕ. До этого, в 2007-2010 гг., он был директором программ Национального Демократического Института Международных Отношений, финансируемого правительством США. Причем на момент получения столь серьезной работы Альжанов не имел даже диплома о высшем образовании, которое завершил только в 2012-м.

Любопытен еще один момент: в 2008-м, работая в НДИМО, Альжанов параллельно исполнял обязанности модератора клуба "Политон" в Казахстане, который активно сотрудничал с посольством США. Сейчас его преемниками в руководстве клуба стали Жанболат Мамай и Инга Иманбай. В 2015-м они оба участвовали в проекте "Злой казах", реализованном, по данным СМИ, при участии "Фонда Сороса" и "Открытого Диалога". Для участников проекта на территории Кыргызстана проводились тренинги лидеров русского националистического движения, включая Александра Поткина, лидера известной ДПНИ, признанной в России экстремистской в 2011-м. Тема тренингов – создание националистической организации, агитация и использование для раскрутки межнациональных трений.

Позже Поткин и Мамай предстали перед судом в России и Казахстане за участие в организованном Аблязовым хищении и выводе на Запад средств казахстанского БТА банка. Можно еще долго перечислять вертикальные и горизонтальные связи в этом кругу. Но приведенные данные подтверждают, что лидеры и участники протеста 2019 года в Казахстане – это давние участники революционных движений, финансовых схем и американских проектов в России, Казахстане и на Украине. Многие из них можно назвать сработавшимися вместе "профессиональными революционерами", хорошо известными американским правительственным фондам

Подготовка и стратегия

Зачем же США нужны антиправительственные выступления в Казахстане? Ведь после визита Нурсултана Назарбаева в Вашингтон в 2018 году многие ждали улучшения или сохранения двусторонних отношений. По сути, роль Казахстана в политике США откровенно второстепенна по сравнению, например, с Китаем. Сегодня Пекин – это основной конкурент и противник Вашингтона, и в торгово-экономической войне, и в борьбе за политическое влияние в Юго-Восточной Азии. Для Китая Казахстан важен, как источник природных ресурсов и транзитная зона на пути в ЕС. Потребность КНР в газе и нефти чрезвычайно велика, в том числе из-за медленной модернизации многих промышленных мощностей. И дестабилизация ситуации в Центральной Азии нанесла бы серьезный удар по позициям Пекина, и с точки зрения промышленности, и с точки зрения реализации стратегии "Один пояс, один путь".

В январе 2019 года в Бишкеке прошло несколько антикитайских акций, которые переросли в антиправительственные выступления. В этот же период во всех странах региона прошла пресс-кампания с участием "Свободы", "Настоящего времени" и иных финансируемых из США СМИ против Китая с обвинениями в преследовании тюркских народов в Синьцзяне. Однако, судя по всему, решить поставленные задачи чисто "пиаровскими" методами не удалось. Для Казахстана и Кыргызстана слишком велико значение экономических связей с КНР, которые не могут перевесить никакие националистические кампании.

В связи с этим кажется логичным переход к прямому давлению на власти путем создания протестных движений. В марте-апреле 2019-го в Кыргызстане снова начали проводить тренинги для казахских и кыргызских оппозиционеров. Среди спикеров был Алексей Навальный, организатор многих протестных кампаний в России, а также представители ассоциации "Агора": Павел Чиков, Дмитрий Колбасин и Рамиль Ахметгалиев. "Агора" была ликвидирована российским судом за нарушение закона об иностранных агентах, однако продолжает действовать. Эта организация – дочерний проект "Юридической инициативы открытого общества", также основанной Фондом Сороса. Адвокаты "Агоры", включая Ахметгалиева, были защитниками участников незаконных акций протеста в Ингушетии в 2018 году. Участники кыргызстанских тренингов, по сообщениям СМИ, учили активистов обеспечивать пиар протестным акциям, выстраивать отношения со СМИ, противостоять полиции и судебным органами. Контакту с аудиторией не мешала даже известная ксенофобская позиция Навального, который в публичных выступлениях неоднократно оскорбительно отзывался о народах Кавказа и Центральной Азии и призывал ограничить их въезд в Россию.

Очень похоже, что речь идет о новом издании проекта "Злой казах", который скоро может вылиться в новые беспорядки в странах СНГ, включая Казахстан.

Иностранный след

Разумеется, в Казахстане, как и в любой стране, есть реальные предпосылки для протеста, включая социальные неравенство, коррупцию, несовершенство законодательства. Однако нет сомнений, что объективное недовольство теми или иными реальными проблемами в данном случае вторично относительно субъективных причин – иностранной поддержки в организации протестов. Практически все упомянутые в данном очерке лица связаны между собой через программы иностранных фондов, реализующих внешнюю политики США в Центральной Азии. Многие имеют опыт участия в украинском майдане 2013-2014 гг. Проводимые сейчас акции логически укладываются в стратегию Вашингтона по противодействию Китаю и в какой-то мере России. Таким образом, можно смело говорить о том, что внешние силы играют значимую роль в протестном движении в Казахстане последних месяцев. Более того, это лишь часть общей стратегии организации беспорядков в странах СНГ, сотрудничающих с Пекином, включая Россию и Кыргызстан.

Автор: Никита Мендкович

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