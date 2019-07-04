Казахстанцы должны более 6 триллиона тенге различным финкомпаниям

Количество контрактов за месяц увеличилось на 1,2%, до 12,2 млн ед., рост за год — на 21,8%.

Компании онлайн-кредитования обеспечивают уже почти 3% месячного объема розничных займов. При официальном ограничении эффективной ставки в 100% (против всего 56% для банковского сектора) компании находят способы обойти запреты Нацбанка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.





Так, совокупная ссудная задолженность физических лиц перед финансовыми компаниями составила на конец апреля 2019 года 6,2 трлн тенге, что на 0,4% больше, чем месяцем ранее, и на 13,5% больше по сравнению с апрелем прошлого года.

Количество контрактов за месяц увеличилось на 1,2%, до 12,2 млн ед., рост за год — на 21,8%.

Как отмечается, в конце июня текущего года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Казахстана", согласно которому семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, в разовом порядке будут списаны долги по кредитам в БВУ и МФО. Также будут списаны штрафы и пени по беззалоговым потребительским кредитам по состоянию на 1 июля 2019 года. Кроме того, президент поручил ввести запрет на предоставление кредита гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.

Напомним, согласно данным Первого кредитного бюро, кредитная нагрузка на одного заёмщика, т. е. отношение количества кредитов к числу заёмщиков, за год выросла с 1,61 до 1,79.

В структуре розничных кредитов БВУ, МФО, онлайн-компаний и прочих организаций, кредитующих граждан, на конец апреля 2019 года более половины кредитов приходится на беззалоговые потребительские кредиты: 54,7% против 50,6% на конец апреля 2018 года.

БВУ и МФО при выдаче кредита следят, чтобы ежемесячный платёж не превышал 50% от официального «белого» дохода: при выполнении этого условия можно получить несколько потребительских кредитов. Однако гражданам, допустившим просрочку по кредитам, БВУ или МФО могут отказать в кредитовании.

Также граждане могут получить беззалоговый кредит в компаниях онлайн-кредитования. Здесь, как правило, гораздо менее строго относятся к соответствию уровня дохода и долговой нагрузки заёмщика, как и к испорченной кредитной истории. Такой подход представляется онлайн-компаниями как преимущество перед БВУ и МФО. Их доля в структуре выдач розничных займов за апрель 2019 года составила 2,9%, против 2,5% годом ранее: отмечен рост даже после установки регулятором предельной ГЭСВ в 100%.

Напомним, по данным Казахстанской Ассоциации ФинТех, её действительными членами являются 16 компаний онлайн-кредитования.

Зачастую, чтобы обойти запрет на предельные 100% ГЭСВ, помимо переплаты в виде вознаграждения онлайн-компании указывают и дополнительные комиссии, которые не учитываются при расчёте ГЭСВ и которые в некоторых случаях оплачиваются третьей — аккредитованной — стороне. Такими комиссиями являются комиссии за организацию и обслуживание займа, гарантию, услуги скоринга и прочие; в некоторых случаях они почти в 7 раз превышают переплату по вознаграждению.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!