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В Арыси в течение двух недель начнут работы по переносу арсенала

Средства на эти цели предусмотрены в резерве правительства.

Фото : Primeminister.kz4 июля 2019, 10:46

При обсуждении корректировок в республиканский бюджет 2019 года на пленарном заседании сената Парламента депутаты поинтересовались у министра обороны РК Нурлана Ермекбаева, когда боеприпасы будут вывезены из Арыси, передает корреспондент Zakon.kz.

- По переносу арсенала есть поручение Верховного главнокомандующего Вооруженными силами и в течение двух недель будут начаты работы по переносу этих боеприпасов, - сказал он.

По его словам, сейчас ведутся подготовительные работы.

- Средства предусмотрены из этого резерва (правительства), - уточнил Ермекбаев.

Как указывается в заключении Сената, на увеличение резерва правительства РК предусматривается 72,2 млрд тенге, часть которых будет направлена на устранение последствий ЧС в г. Арысь Туркестанской области.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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