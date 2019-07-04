Казахстанские компании в сфере образовательных технологий собрались на форуме EdTech

EdTech форум - это интеграционная площадка для развития инициатив области образовательных технологий.

Первый казахстанский форум образовательных технологий EdTech 2019 прошел в Нур-Султане в рамках второй ежегодной конференции Astana Finance Days.

Неотъемлемой частью Форума стала Аллея проектов, где были представлены 29 передовых на отечественном рынке компаний в области edtech. Отличившиеся команды на выставке получили путевку на конференцию EdCrunch в Москве, а также сертификат на участие в программе акселерации в Astana Hub.

- Когда мы начали собирать компании, то увидели много компаний, которые работают в разных сегментах – от детского садика до взрослого поколения. Мы в Бюро разработали карту казахстанских компаний, чтобы у всех было понимание кто чем занимается и какие услуги предлагает. Мы хотим, чтобы они все вместе работали и помогали менять нашу страну к лучшему, - пояснил зам.председателя Правления АО "Администрация МФЦА" Ернур Рысмагамбетов.

По словам спикера, на отечественном рынке пока недостаточно проектов, чтобы построить в Казахстане эффективную EdTech экосистему. Поэтому уже сейчас в МФЦА прилагают усилия чтобы наладить диалог между существующими компаниями и большим бизнесом. Это позволит увеличить количество компаний в Казахстане и поднять на должный уровень сферу EdTech.

- Нам уже поступают предложения о расширении формата форума. К примеру, провести в следующем году Центрально-Азиатский EdTech-форум, где будет сделан упор на инвестиции и партнерство с бизнес-сообществом. Мы постараемся показать бизнесу несколько успешных кейсов, где edtech-проекты меняют корпорации и жизнь простых людей, - поделился планами Ернур Рысмагамбетов.

EdTech форум - это интеграционная площадка для развития инициатив области образовательных технологий, призванная объединить заинтересованные стороны единой целью создавать инновации в профессиональном развитии.

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