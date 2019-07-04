Знакомство в Сети. В Алматинской области три недели разыскивают школьницу

Близкие девушки провели собственное расследование.

16-летняя школьница Назерке Кайырбеккызы из Зайсана пропала без вести. Родные подозревают, что ее мог украсть знакомый из соцсетей. Именно с ним девушка общалась в ночь перед исчезновением, передает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Единственная дочь в семье - всегда послушная, неконфликтная, отличница учебы. Она закончила 9 класс - родители, жители Зайсана, решили поощрить ее и отправили на свадьбу родственников в Алматинскую область. После 16 июня девушка, никого не предупредив, вышла из дома около 6 утра и не вернулась.

- 15 июня она была на свадьбе. Ничто ее не тревожило, ни с кем она не ругалась, она у нас спокойная, послушная. Не знаем, что с ней могло произойти. Уже столько дней прошло, ни весточки от нее. Мы уже не знаем: что думать, что делать, где ее искать, - рассказала мать пропавшей Багдат Мусылманова.

Родные приступили к поискам. Из Зайсана прибыли и родители исчезнувшей девушки. Ее телефон постоянно отключен. В день пропажи родственники заявили в полицию, однако все усилия пока тщетны.

Близкие Назерке провели собственное расследование. По их словам, виновным в ее пропаже является житель города Зайсан, с которым школьница познакомилась и общалась в социальных сетях.

- Когда был вот этот разговор в соцсети, в ВКонтакте, они разговаривали в два с чем то, в 2:40 ночи где-то. Они вместе разговаривали в тот день, когда она пропала, - заявила тетя пропавшей Сайран Мусылманова.

Родственники переживают, что молодой человек может удерживать ее силой. Эту версию не отрицают и в полиции. Они говорят, к пропаже Назерке мог приложить силу ее знакомый. Мужчину видели на днях в Алматы.

- Непосредственно из оперативных мероприятий, нами сейчас создана группа, которая выезжает в Восточный Казахстан с целью отработки той версии, что в данный день. Ей позвонил знакомый Камбар, она вышла к нему на встречу. После этого ее не нашли дома. После этого, 18-го числа этого же месяца, она позвонила своему отцу и сообщила, чтобы он не обращался в полицию: с ней все нормально, - заверил заместитель начальника отдела криминальной полиции УП Талгарского района Андрей Бурьянский.

Ориентировки пары переданы по всей республики. Поиски пропавшей продолжаются. Тем временем, родные Назерке просят всех, кто владеет информацией о ее местонахождении, звонить по телефонам: +7 778 688 41 55, +7 775 969 1240, 102.

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