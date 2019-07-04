На Тенгизе казахстанских руководителей станет больше

Также будет усилена воспитательная работа по обеспечению благоприятных взаимоотношений в трудовых коллективах.

Министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев провел встречу с президентом Chevron по разведке и добыче в Европе, Евразии и Ближнем Востоке Тоддом Леви, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты РК.

- Ситуация на Тенгизском месторождении на особом контроле. Самый главный вопрос – это соблюдение законов Республики Казахстан, недопущение дискриминации, разницы в заработной плате, условиях труда казахстанских и иностранных специалистов, любых проявлений трудовых конфликтов, - отметил на встрече Сапарбаев.

Также глава Минтруда отметил необходимость сокращения доли неквалифицированной иностранной рабочей силы в подрядных компаниях, задействованных в реализации проекта ТШО.

Тодд Леви заверил, что перед подрядными компаниями будут подняты вопросы увеличения количества казахстанских специалистов в руководящем составе. Кроме того, будет усилена воспитательная работа по обеспечению благоприятных взаимоотношений в трудовых коллективах.

- Одно из предложений – организовать Комитет из числа сотрудников, чтобы на регулярной основе управляющий директор нашей компании выезжал на месторождение и встречался с представителями трудовых коллективов. Таким образом, мы хотим поднять уровень доверия со стороны рабочих, - заключил он.

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