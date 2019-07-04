Минобороны намерено поощрить волонтеров, помогавших арысцам

Хочу выразить благодарность всем казахстанцам.

В кулуарах Сената Парламента РК министр обороны РК Нурлан Ермекбаев сообщил, что ведомство планирует выступить с инициативой о поощрении представителей бизнеса и НПО, волонтеров, которые помогали и помогают пострадавшим в Арыси, передает корреспондент Zakon.kz.

- Я в первый же день в этой катастрофы выразил соболезнования семьям и близким погибших трех человек. Среди них, как вы знаете, двое военнослужащих, которые занимались тушением пожара. Еще раз хочу выразить соболезнования всем близким и родным погибшим, а также всем пострадавшим от этого чрезвычайного происшествия, которое является общим для всего народа Казахстана и для военнослужащих в том числе. Военнослужащие, как вы знаете, находились там не для развлечения, они были направлены туда для того, чтобы обеспечивать безопасность. Этот арсенал появился еще в 1930 году и военнослужащие жили прямо в очаге этого пожара, этих взрывов, - сказал он.

По его словам, все их семьи потеряли свои жилища, но больше следует выразить сочувствие мирным жителям, которые проживают в городе Арыси.

- Сейчас военнослужащие с первого момента, несмотря на инструкции и запреты, занимаются ликвидацией последствий. Наша задача, в первую очередь, вернуть к нормальной жизни жителей Арыси, создать им нормальные условия для жизни и этим мы сейчас занимаемся. Мы очень сожалеем о случившемся, выражаем свое сочувствие всем тем, кто понес моральный и материальный ущерб и, конечно же, соболезнования погибшим. Я хочу также выразить благодарность всем казахстанцам, которые проявили человеческие качества и солидарность. Все как один оказали и оказывают помощь. Я думаю, что по завершению этой работы мы будем выступать с инициативой, чтобы поощрить, как-то отметить представителей бизнеса, неправительственных организаций, волонтеров, которые помогают жителям Арыси, - сообщил глава Минобороны.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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