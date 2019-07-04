Звездная классификация дорог может появиться в Казахстане

Также в "Национальном центре качества дорожных активов" планируют за несколько лет провести диагностику и оцифровать все дороги по республике..

Звездная система классификации дорог в ближайшее время может появиться для ранжирования автодорог по всей республики. Об этом на пресс-конференции в Агентстве РК по противодействию коррупции сообщил и.о генерального директора РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов" Замир Сагинов, передает корреспондент Zakon.kz.

- В ближайшей перспективе мы планируем внедрить систему ранжирования дорог по уровню безопасности – от одной звезды до пяти звезд. Одна звезда – это небезопасная дорога, пять звезд – безопасная дорога. Например, Нур-Султан-Щучинск, Нур-Султан-Темиртау, - сообщил Сагинов.

Он добавил, что на базе центра при поддержке Агентства по противодействию коррупции создается проектный офис, где будут анализироваться коррупционные риски на всех стадиях, приниматься решения по цифровизации всех бизнес-процессов.

- Все будет в открытом доступе для каждого гражданина. На базе нашего Национального центра будет создаваться система управления дорожными активами, которая будет полностью открыта. До конца года мы завершим эту работу. Что дает эта система? В течение 3-4 лет мы проведем диагностику всей сети дорог. То есть, оцифруем всю информацию, объект конструкции, когда и какие виды ремонта проводились. Будут рекомендоваться виды и объемы, сроки проведения ремонта. По оценке Всемирного банка, не вовремя проведенный ремонт увеличивает затраты 2-3 раза. Каждый гражданин может посмотреть свою дорогу, узнать проблемные места, а также участвовать в этом процесса. В перспективе мы планируем интеграцию с системами Минфина, чтобы все бюджетные процедуры, связанные с дорогами были прозрачными и понятными, - объяснил Сагинов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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