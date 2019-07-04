В Алматы не прижившиеся на улице Панфилова саженцы заменят осенью

Произошла утрата 38 саженцев катальпы.

В Алматы в рамках реконструкции с приоритетом для пешеходов улицы Панфилова подрядной организацией было высажено 380 деревьев. Поскольку саженцы подверглись стрессу при транспортировке, пересадке на новое место и пережили морозы, произошла утрата 38 саженцев катальпы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

В связи с этим, подрядной организацией "Компания АИС Астана" в рамках гарантийных обязательств осенью текущего года после периода вегетации будет произведена заместительная посадка не прижившихся саженцев.

Стоит отметить, что в рамках принятой в 2015 году после обсуждения с горожанами Программы развития "Алматы-2020" в мегаполисе отремонтировано уже 60% исторического центра. С целью создания комфортной городской среды на улицах появились энергосберегающее тротуарное освещение, уличная мебель, спортивные и детские площадки, фонтанные комплексы. Произведено озеленение и посадка новых деревьев, а также прокладка автоматической системы полива.

В рамках концепции "Город для людей" этим летом в Алматы с приоритетом для пешеходов ведется реконструкция участков улиц Байсеитовой, Жибек жолы и проспекта Достык.

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