Прохожие спасли женщину от насильника в Алматинской области

Факт зарегистрирован в Талгаре, где в ночь со 2 на 3 июля в одном из неосвещенных городских переулков на 30-летнюю женщину напал неизвестный.

В Алматинской области неравнодушные граждане помогли полицейским задержать мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования молодой женщины, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Факт зарегистрирован в Талгаре, где в ночь со 2 на 3 июля в одном из неосвещенных городских переулков на 30-летнюю женщину напал неизвестный. На крик женщины откликнулись несколько случайных прохожих, которые вызвали полицейских и помогли задержать подозреваемого, попытавшегося сбежать с места происшествия.

- Задержанный мужчина оказался 44-летним местным жителем, подрабатывающим таксистом по городу и ближайшим населенным пунктам. Сейчас по факту покушения на изнасилование возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование продолжается в производстве сотрудников Талгарской районной полиции - сообщили в полиции.

В ведомстве дополнили, что в тот же день в другом районе Талгара произошел аналогичный случай нападения на 19-летнюю девушку. Яростное сопротивление и крики жертвы вспугнули несостоявшегося насильника. Вскоре подозреваемый, оказавшийся жителем соседнего поселка, 1991 года рождения, был задержан стражами порядка по "горячим следам" и доставлен в полицию.

- В этом случае выяснилось, что подозреваемый состоит на учете в местном психонаркологическом диспансере. С уведомления его родных задержанного мужчину поместили в медучреждение. Как и в предыдущем случае по указанному факту возбуждено уголовное производство - рассказали в ДП.

Задержанные ранее не привлекались к уголовной ответственности, но тем не менее полицейские Талгара намерены проверить обоих на причастность к другим зарегистрированным в районе преступлениям.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!