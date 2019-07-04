Ногаев заслушал отчет о проектах корпорации "Атырау"

На сегодняшний день ведется большая работа - аким.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев принял участие в заседании совета директоров социально-предпринимательской корпорации «Атырау», сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В совете директоров было рассказано о проделанной работе в 2018 году, первом полугодии 2019 года, и планах на предстоящий период.

Как рассказал председатель правления Марат Тусупкалиев в прошлом году при поддержке социально-предпринимательской корпорации «Атырау» был реализован ряд проектов. В том числе в Атырау приобретен новый общественный транспорт. Кроме того, завершены работы по строительству многоэтажного жилого дома для медицинских работников в мкр.Нурсая. Также, систематизирована работа стабилизационного фонда.

В ходе встречи речь шла и об инвестиционных проектах, которые будут созданы. В частности, на сегодняшний день в регионе ведется работа по программе "100 торговых мест", задается новый импульс предпринимателям. По этому проекту в регионе будут открыты торговые киоски.

В ходе совещания акиму области Нурлану Ногаеву был представлен проект строительства зданий, торговых центров и жилых домов за счет средств инвесторов.

- На сегодняшний день ведется большая работа. Тем не менее, когда придет время, предпринимателями должны быть возвращены средства, предоставленные в качестве кредита. Правительство не может выделять средства безвозмездно. Поэтому представьте свои проекты, рассмотрим их. Если они будут способствовать развитию региона, отвечать потребностям населения, мы всегда готовы оказать поддержку, - сказал Нурлан Ногаев.

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