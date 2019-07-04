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Ермекбаев: Вопрос извинений - это вопрос между военнослужащими, мной и жителями Арыси

Ермекбаев выразил сочувствие пострадавшим и отметил, что такие ЧП в мирное время не должны происходить.

Фото : КТК4 июля 2019, 12:14

Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев в кулуарах Сената Парламента РК ответил на вопрос о том, нужно ли министерству обороны просить прощения за взрывы в Арыси, передает Zakon.kz.

Ермекбаев выразил сочувствие пострадавшим и отметил, что такие ЧП в мирное время не должны происходить.

- Я еще раз хочу выразить сочувствие пострадавшим. Сейчас, в целом, военнослужащие всех ВС РК сочувствуют тем, кто пострадал. Каждый военнослужащий, когда идет на службу, добровольно осознано принимает на себя риски и ответственность. Потому риск для военного человека - естественное явление. Но в мирное время, конечно, такие катастрофы не должны происходить, это ненормально. Поэтому сейчас ведется глубокое всестороннее расследование. Виновные будут привлечены к строгой ответственности, никто не собирается их покрывать, закрывать и так далее. Вопрос извинений - это вопрос между военнослужащими, мной лично и жителями Арыси, - сказал он.

Днем ранее, отвечая на аналогичный вопрос в кулуарах Мажилиса Парламента, глава Минобороны сказал, что пока не видит причин, чтобы просить прощения.

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