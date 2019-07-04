Более 4 трлн тенге должны казахстанцы банкам по потребительским кредитам

Каждый шестой из десяти работающих человек имеет долги по потребительским займам.

На пленарном заседании Сената Парламента РК при обсуждении корректировок в республиканский бюджет депутат Ольга Перепечина сообщила, что сегодня у каждого шестого из десяти работающих казахстанцев есть долг перед банком, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сегодня мы закрываем последствия имеющих системный характер проблем, в том числе и в системе потребительского кредитования. На сегодня общая задолженность по всем потребительским кредитам превышает 4 трлн тенге, - сказала она.

По ее словам, должниками являются более 27% населения Казахстана, более 55% экономически активного населения страны.

- То есть каждый шестой из десяти работающих человек имеет долги по потребительским займам, не считая задолженности по другим видам займам, как ипотечные займы, в том числе автокредитование, бизнес-кредиты и так далее, - перечислила сенатор.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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