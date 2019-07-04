Искоренить искусственный дефицит ж/д билетов намерены в Казахстане

С начала года в регионах страны пресечены факты перепродажи ранее купленных билетов по завышенным ценам.

Совместно с нацкомпанией "КазахстанТемирЖолы" принимаются меры для пресечения незаконных схем бытовой коррупции в сфере железнодорожных перевозок. Эти меры позволят искоренить искусственный дефицит билетов в период отпусков. Об этом на пресс-конференции в Агентстве по противодействию коррупции сообщил директор департамента Агентства Арман Бердалин, передает корреспондент Zakon.kz.

- Идет снижение выявляемости провоза неоформленных лиц или безбилетников. Как известно, с 1 июля этого года запущена новая информационная система продажи железнодорожных билетов. Новая программа направлена на борьбу с перекупщиками билетов. В нацкомпании уверены, что эти меры позволят искоренить искусственный дефицит билетов, особенно в период отпусков, - сообщил Бердалин.

По его словам, главное преимущество системы - блокировка механизма, которым пользуются недобросовестные кассиры для продажи билетов по завышенной цене.

- Также закрыта возможность выкупа и перепродажи перекупщиками большого количества билетов. Если ранее один человек мог выкупить до 40 билетов, заменить список с фамилиями и перепродать по более высокой цене, то теперь эта лазейка закрыта, - заверили на пресс-конференции.

Так, по информации ведомства, в начале года пресечены масштабные схемы, действовавшие на территории железнодорожных вокзалов Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областей, а также городов Нур-Султан и Шымкент.

- Так, в Мангистауской области изобличены начальник отделения криминальной полиции линейного отдела полиции станции Мангистау, который получил от начальников двух поездов взятки в сумме 90 и 30 тыс. тенге за покровительство и укрытие фактов безбилетных пассажиров. В этом же регионе изобличены двое проводников, которые закупали в кассах железнодорожные билеты по 8 тыс. тенге и перепродавали по 25 тыс. тенге. В Восточно-Казахстанской области антикоррупционной службой совместно с линейным отделом полиции на станции Семей выявлен факт безбилетного провоза пассажира проводников поезда сообщением Новосибирск-Алматы, - отметил Бердалин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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