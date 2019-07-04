Парламент РК скорректировал бюджет с учетом кредитной амнистии и ЧС в Арыси

На увеличение резерва Правительства РК в сумме 72,2 млрд тенге, часть которого будет направлена на устранение последствий ЧС в городе Арысь Туркестанской области.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон РК "О внесении изменений и дополнений в закон РК "О республиканском бюджете на 2019-2021 г.г.", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отмечается в заключении профильного комитета Палаты, основные параметры республиканского бюджета на 2019 год остаются без изменений. Финансовое обеспечение реализации поручений Главы государства будет осуществлено за счет перераспределения части средств, выделенных из Национального фонда РК в виде целевого трансферта.

Перераспределение расходной части бюджета осуществлено по следующим направлениям: на реализацию Указа Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан РК" в целях оказания своевременной помощи по снижению долговой нагрузки на граждан РК оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации предусматривается 89,2 млрд тенге.

За счет данных средств государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тысяч тенге указанной категории граждан.

Для более 250 тысяч заемщиков будет осуществлена полная оплата общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение. Для остальных заемщиков будет погашена часть их долга в размере 300 тысяч тенге, что станет существенной поддержкой в восстановлении их платежеспособности и снижении долговой нагрузки.

На реализацию поручений Главы государства по повышению благосостояния народа Казахстана, в том числе на расширение и усиление действующих мер по обеспечению занятости, поддержке малообеспеченных, многодетных семей и молодежи - 138,6 млрд тенге.

На увеличение резерва Правительства РК в сумме 72,2 млрд тенге, часть которого будет направлена на устранение последствий ЧС в городе Арысь Туркестанской области.

Кроме того, за счет внутреннего перераспределения средств будет профинансирован ряд обязательств, требующих безотлагательного решения.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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