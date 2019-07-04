Членам комиссии по проведению ЕНТ организовывали шикарные ужины в ресторанах

В период проведения тестирования представители Агентства усилено вели сопровождение деятельности 196 комиссий Минобразования и науки.

В Алматы и Жамбылской области для членов комиссии по проведению ЕНТ организовывали ужины в ресторанах с распитием алкогольных напитков. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента Агентства РК по противодействию коррупции Арман Бердалин, передает корреспондент Zakon.kz.

- Поступили сигналы об организации должностными лицами местных госорганов досуговых мероприятий для представителей комиссии из Министерства образования и науки, ответственных за проведение ЕНТ. В частности, в Жамбылской области руководитель местного филиала организовал шикарный ужин в ресторане на 25 человек для членов комиссии, где совместно распивались спиртные напитки, - сообщил Бердалин.

Другой похожий факт, по его словам, был установлен в Алматы, когда члены комиссии вели себя неэтично, распивая спиртные напитки.

- Также установлен факт неэтичного поведения членов комиссии из МОН, направленных в Университет международного бизнеса в Алматы, которые в увеселительном заведении совместно распивали спиртные напитки. По данным фактам начаты служебные проверки, - добавил директор департамента Агентства.

В целом, согласно его информации, в период проведения ЕНТ было усилено оперативное сопровождение деятельности 169 комиссии Министерства образования и науки, направленных в регионы Казахстана.

- В результате проведенной работы нами задокументированы факты уголовных правонарушений. Так, в Актюбинской области начато уголовное дело в отношении заместителя акима Мугалжарского района, директора школы № 4 города Кандагаш, которые осуществляли сбор денежных средств с директоров общеобразовательных и дошкольных учреждений для организации встречи комиссии МОН. Общая сумма собранных денежных средств составила 540 тыс. тенге, - отметил Арман Бердалин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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