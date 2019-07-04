АО "КазТрансГаз Аймак" в Байконыре активно подключает к газу жилые дома

Газификация началась в 2014 году.

В городе Байконыр АО "КазТрансГаз Аймак" подключил к природному газу 60 крупнопанельных домов. В дальнейшем, природный газ будет подключен для жителей 323 жилых домов. Согласно утвержденному графику, в этом году будут полностью переведены с сжиженного на природный газ 20 427 квартир.

- Раньше за 1 кубометр газа мы оплачивали 160 рублей, по нашему – 800 тенге, а сейчас цена 21 тенге. Это большое облегчение для жителей. Мы действительно почувствовали и комфорт, и облегчение. Спасибо газовикам, - рассказала Несибели Жаймуратова, жительница г.Байконыр.

Газификация города Байконыр началась в 2014 году, после официального запуска строительства газопровода-отвода от магистрального газопровода (МГ) "Бейнеу-Бозой-Шымкент" до автомотизированной газораспределительной станции (АГРС) "Байконыр", протяженностью более 4-х км. От АГРС до города протянули подводящий газопровод, длиной более 10 км. Длина внутриквартальных газопроводов составила 33,5 км.

Это был первый объект, построенный в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта "Газификация 5 населенных пунктов Кызылординской области" АО "КазТрансГаз Аймак". В 2017 году были подключены казахстанские социальные объекты – 5 школ, детский сад и больница. Кроме этого, газ стали использовать на автономных котельных. В 2018 году к этим котельным подключены еще 5 строящихся жилых домов.

- После подписания соглашения о газификации г.Байконыр администрацией города были заменены более 10 тысяч газовых плип, которые выработали расчетный срок службы, были смонтированны внутри домовое газовое оборудование. Их подключили к природному газу в первую очередь,- отметил главный инженер газового хозяйства Байконыра Марат Оржан.

Преимущества перевода с сжиженного на природный газ очевидны, это более безопасно, намного дешевле по стоимости в сравнении с другими видами топлива и удобно в использовании.

- В декабре месяце 2017 года филиал областного медицинского центра в г.Байконыр на отопление и воду выплатила порядка 16 млн тенге. В октябре 2018 года нас переподключили к природному газу. С тех пор мы оплачиваем примерно 550-600 тысяч тенге ежемесячно, - уточнил Базарбай Даутов, заместитель директора по хозяйственной части многопрофильной больницы г.Байконыр.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!