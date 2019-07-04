В правительстве РК подписаны документы по месторождениям Дунга и Абай

Реализация соглашения приведет к увеличению экономической выгоды от проекта для Казахстана.

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел переговоры с представителями Total во главе с президентом по разведке и добыче Арно Брейяком, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра.

В ходе встречи с руководством компании Total был обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества в нефтегазовом секторе. Особое внимание было уделено увеличению казахстанского содержания в Северо-Каспийском проекте, развитию совместных компаний для передачи технологий и организации новых производств на территории Казахстана. В ходе встречи также были рассмотрены совместные проекты по развитию возобновляемых источников энергии.

Премьер-министр РК Аскар Мамин отметил, что важное значение имеет эффект реализации социальных проектов. Это, в первую очередь, создание новых квалифицированных рабочих мест, что позволит обеспечить продуктивную занятость местного населения.

По итогам встречи состоялось подписание документов по проектам Дунга, Абай.

Подписантами документа по месторождению Дунга выступили министр энергетики РК Канат Бозумбаев и вице-президент по Каспию и Южной Европе "Тоталь Разведка и Добыча" Бернар Клеман, директор по совместным предприятиям "Оман Ойл Разведка и Добыча" Абдул Вахаб аль Булуши, член правления "Партекс Ойл и Газ" Фернандо Алвеш.

Согласно соглашению, срок действия договора о разделе продукции месторождения Дунга будет продлен на 15 лет с 2024 года до 2039 года, что позволит дополнительно добыть порядка 9 млн. тонн нефти. Стороны также договорились о реализации Фазы 3 освоения месторождения Дунга, в рамках которого компаниями будет инвестировано порядка $300 млн, что позволит увеличить максимальный уровень добычи нефти с текущих 600 тыс. до 850 тыс. тонн в год.

Важное условие документа - увеличение доли РК в разделе прибыльной продукции в рамках Соглашения по прогрессирующей шкале с текущих 40% до 60% к 1 января 2025 года. В соглашении закреплены обязательства компаний по поставке части добытой нефти на внутренний рынок Казахстана и финансированию социально-инфраструктурных проектов в размере не менее $1 млн ежегодно.

В свою очередь, протокол прямых переговоров по предоставлению права недропользования на разведку и добычу углеводородов в рамках совместной деятельности на морском участке Абай в казахстанском секторе Каспийского моря подписали первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов, заместитель председателя правления АО "КазМунайГаз" К. Исказиев и исполнительный вице-президент по Центрально-Азиатскому региону ENI Лука Виньяти.

Реализация проекта обеспечит увеличение инвестиций в разведку и добычу углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря. Согласно документу, заключен контракт на разведку и добычу углеводородов на участке Абай, который предусматривает: бурение первой поисково-разведочной скважины глубиной 2500 м, проведение сейсморазведочных работ 2Д в объеме 700 пог.км. и другие работы на общую сумму более 14 млрд тенге.

В целом, реализация соглашения приведет к увеличению экономической выгоды от проекта для Казахстана, а также созданию дополнительного объема работ и услуг для нефтесервисных компаний и новых рабочих мест в регионе.

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