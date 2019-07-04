Интеллектуальная собственность по наследству

На сегодняшний день этот вопрос является достаточно новым и не до конца изучен и исследован.

Уважаемые читатели!

26 июня 2019 года в Алматы прошел весьма интересный семинар (провел Д.А. Братусь), посвященный наследованию прав интеллектуальной собственности ("ИС") в Казахстане. На сегодняшний день этот вопрос является достаточно новым и не до конца изучен и исследован. Немногие помнят, что в наследуемое имущество включаются не только вещи и иное материальное имущество, но и имущественные права и обязанности наследодателя, включая результаты интеллектуальной деятельности. Наследодатель, обладающий исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности передает свое исключительное право по наследству наследникам по закону или по завещанию.

Действительно, и к сожалению, помощь в наследовании прав на объекты интеллектуальной собственности становится все более востребованной, а сам такой переход прав совершенно недостаточно отражен в литературе и тематике статей и семинаров. Это касается и требований к документам, подтверждающим права на ИС, собственно завещания, процедуры вступления в наследство, регистрации смены правообладателя в НИИС, передачи обремененных прав на объекты ИС, судьбы вымороченного имущества.

Разумеется, в первую очередь, идут обращения к нотариусам и специализирующимся в области ИС юристам, но я уверен, что аналогичные запросы и получают и юристы, специализирующиеся в других вопросах.

Если принять во внимание также и некоторые обязательства по выполнению воли завещателя наследником в части личных неимущественных прав, которыми от имени завещателя должен распорядиться наследник, то вопрос становится еще более сложным.

Вопросы передачи прав на объекты ИС возникают еще на стадии подготовки завещаний, в которых определяются и то, что передается, и как это переданное имущество должно использоваться. В отличие от авторского договора, по которому все что не указано как переданное имущество, считается непереданным, в завещании применяется принцип универсального правопреемства и передаются все права, кроме прямо исключенных. Не всегда просто доказать принадлежность прав ИС после смерти автора или изобретателя, особенно в отношении неопубликованных произведений или незарегистрированных, но патентоспособных разработок, и их правильное документирование необходимо осуществлять заранее.

Многие вопросы, поднятые на семинаре и, опять-таки, к сожалению, касающиеся в основном только объектов авторского права, весьма непросты и на всех этапах передачи прав, начиная от выражения воли завещателя и вплоть до исполнения этой воли наследователем прав, требуют привлечения юристов, специализирующихся в этой области.

Дмитрий Александрович, спасибо за презентацию!

Мы же приглашаем заинтересованных на бесплатную консультацию по объектам ИС в составе наследуемого имущества.

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