Полицейские оштрафовали полицейских в Караганде

Это было сделано после вмешательства акима области.

Дорожно-патрульные полицейские оштрафовали своих же коллег за неоднократные нарушения правил дорожного движения, после вмешательства акима Карагандинской области Ерлана Кошанова, сообщает Zakon.kz.

Нарушители ПДД в полицейских погонах были замечены в Караганде. В числе совершенных ими нарушений – игнорирование дорожного знака, разметки, нарушение правил проезда перекрестка и нарушение правил стоянки. Обо всем этом акиму региона Ерлану Кошанову сообщил общественник Жан Ботанов.

- По улице Академическая сотрудники полиции на частных автомашинах LADA Priora, Toyota, Mercedes-Benz, приезжая на полицейское стрельбище "Динамо", регулярно нарушают ПДД. Местные жители жалуются, что они перегораживают проезжую часть, лишая жильцов доступа к своим домам. Бездействие полиции в отношении своих же нарушений говорят не только о коррупции в рядах отделов дорожной полиции, но и вызывает социальную напряженность и недовольство законопослушных граждан, - написал он акиму области на его блог-платформу, предоставив фото и видео доказательства.

Ерлан Кошанов выяснил обстоятельства и обязал сотрудников ОВД принять меры:

- Ваше обращение по факту нарушения правил дорожного движения сотрудниками полиции на личных автомашинах рассмотрено. По итогам рассмотрения сообщаем, что на водителей автомашин марки LADA Priora госномер 342VPA09, Toyota Camry госномер 773SVA09, Mercedes-Benz госномер 760CJA09, составлены электронные административные протокола по части 1 статьи 601 кодекса "Об административных правонарушениях" - "несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой"; по части 1 статьи 594 КоАП – "нарушение правил проезда перекрестков"; по части 3 статьи 597 КоАП – "Нарушение правил стоянки на проезжей части, повлекшее создание препятствий для других транспортных средств, - ответил аким области.

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