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Сагинтаев наметил пути борьбы с преступностью в Алматы

Алматы должен быть безопасным городом для его жителей и гостей.

Фото : twitter.com/sagintayev_b4 июля 2019, 14:50

Аким Алматы провел совещание с ДП города, передает Zakon.kz.

- Провел совещание с @dvd_galmaty и общественным советом. Наметили пути борьбы с преступностью, криминалом, наркотиками, совместной работы в модернизации ППС и участковых. Алматы должен быть безопасным городом для его жителей и гостей. Это критерий оценки работы ДП, - написал Бакытжан Сагинтаев в своем twitter.

Он отметил, что нужно пересмотреть работу патрульной полиции и расширить сеть видеоконтроля.

- Поручил департаменту полиции провести ревизию участковых пунктов, внести предложения по модернизации. Главным в работе полиции должно стать повышение доверия населения. Все вопросы взяты на мой личный контроль, - сообщил градоначальник.


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