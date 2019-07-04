Директор арабской компании CCC: Мы не допустим повторения конфликта на Тенгизе

Также, по его словам, со стороны ССС будут приняты меры по исполнению задач поставленных акиматом.

Нурлан Ногаев принял президента арабской компании CCC. Директор компании Consolidated Contractors Company Самед Хури, дочерней структурой которой является Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР) прибыл в регион для встречи с Нурлан Ногаевым, сообщает пресс-служба акима Атырауской области.

Поводом для встречи произошел инцидент в рабочем поселке Тенгиз, произошедший 29 июня. Как отметил аким Атырауской области, в данный момент конфликт урегулирован, жизни и здоровью всех сотрудников Тенгизского проекта ничего не угрожает.

- Вместе с тем мы поставили ряд задач перед руководством ТШО и подрядных организаций, касающихся улучшения условий труда для персонала, начисление равной заработной платы и увеличения казахстанских кадров в руководстве, - сказал Нурлан Ногаев.

В свою очередь Самед Хури поблагодарил акима за помощь в быстром урегулировании конфликта, заверив что со своей стороны компания проведет большую работу по недопущению повторения подобных инцидентов в будущем. Также, по его словам со стороны ССС будут приняты меры по исполнению задач поставленных акиматом.

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