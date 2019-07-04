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Директор арабской компании CCC: Мы не допустим повторения конфликта на Тенгизе

Также, по его словам, со стороны ССС будут приняты меры по исполнению задач поставленных акиматом.

Фото : пресс-служба4 июля 2019, 14:57

Нурлан Ногаев принял президента арабской компании CCC. Директор компании Consolidated Contractors Company Самед Хури, дочерней структурой которой является Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР) прибыл в регион для встречи с Нурлан Ногаевым, сообщает пресс-служба акима Атырауской области.

Поводом для встречи произошел инцидент в рабочем поселке Тенгиз, произошедший 29 июня. Как отметил аким Атырауской области, в данный момент конфликт урегулирован, жизни и здоровью всех сотрудников Тенгизского проекта ничего не угрожает.

- Вместе с тем мы поставили ряд задач перед руководством ТШО и подрядных организаций, касающихся улучшения условий труда для персонала, начисление равной заработной платы и увеличения казахстанских кадров в руководстве, - сказал Нурлан Ногаев.

В свою очередь Самед Хури поблагодарил акима за помощь в быстром урегулировании конфликта, заверив что со своей стороны компания проведет большую работу по недопущению повторения подобных инцидентов в будущем. Также, по его словам со стороны ССС будут приняты меры по исполнению задач поставленных акиматом.


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