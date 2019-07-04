В адрес Токаева продолжают поступать поздравительные письма

Глава государства внимательно ознакомился со всей корреспонденцией, поступившей в его адрес, и благодарит авторов за теплые поздравления и добрые пожелания.

Телеграммы поздравления продолжают поступать в адрес главы государства, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В адрес Касым-Жомарта Токаева продолжает поступать обширная корреспонденция с поздравительными письмами и телеграммами по случаю его избрания Президентом Республики Казахстан.

Князь Монако Альбер ІІ в своем поздравительном письме пожелал успехов главе государства и выразил надежду на скорую встречу.

- Хочу воспользоваться этим случаем, чтобы выразить мое искреннее стремление к поддержанию дружественных отношений между нашими странами и наращиванию нашего стратегического взаимодействия, – отметил Князь Монако Альбер ІІ.

Король Таиланда Рама Х Маха Важиралонгкорн также поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост Президента и пожелал народу Казахстана процветания и благополучия.

- Я целиком уверен, что в предстоящие годы тесные связи и дружественные отношения между Таиландом и Казахстаном во многих сферах будут только укрепляться и развиваться на благо народов двух стран, – подчеркнул в своем письме Король.

Известный поэт Олжас Сулейменов в своей телеграмме тепло поздравил главу государства с победой на выборах.

- С первой победой! Я, будучи избирателем с многолетним стажем, впервые волновался на этом голосовании. Дальнейших удач и успехов на пути предстоящих свершений, – пишет Олжас Сулейменов.

Бывший премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко в своем послании отметил профессионализм, талант руководителя и мудрость Касым-Жомарта Токаева.

- Всеобщее доверие, которое народ Казахстана выразил Вам – это выбор в пользу стабильности и дальнейших преобразований. Уверен, что под Вашим мудрым руководством в этот нелегкий период глобальных и региональных экономических перипетий Казахстан достигнет новых высот в своем развитии, – говорится в телеграмме.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул большой вклад Касым-Жомарта Токаева в формирование и укрепление внешнеполитического и экономического развития Республики Казахстан.

- Уверен, что Ваш опыт выдающегося государственного деятеля будет способствовать успешному решению приоритетных задач на таком ответственном государственном посту, – сказано в письме.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор корпорации "Шеврон" Майкл Уирт пожелал Касым-Жомарту Токаеву больших успехов на важном посту на благо народа Казахстана.

- Шеврон гордится партнерством, установленным более 26 лет назад с Казахстаном. Мы надеемся на его дальнейшее продолжение, – пишет глава корпорации.

Президент Национальной академии наук Казахстана Мурат Журинов в своем поздравительном письме отметил важность развития научного потенциала страны и заверил Главу государства, что научная интеллигенция всегда готова работать в этом направлении.

Коллектив Государственного музея им. А. Кастеева в своем поздравительном письме желают плодотворной работы Касым-Жомарту Токаеву и отмечают преемственность курса Елбасы и меры по повышению благосостояния казахстанцев.

- Нас вдохновляет то, что Вы планируете конкретно заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся, намерены серьезно обновить социальную политику, – говорится в письме.

Верховный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз поздравил главу государства и отметил единство народа, продемонстрированное в ходе выборов Президента.

Глава православной церкви Казахстана, Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в своем поздравительном послании отметил сложившуюся в Казахстане уникальную модель добрых взаимоотношений между представителями разных этносов и последователями различных конфессий.

Главу государства также поздравили ряд зарубежных политических и общественных деятелей, представителей международных структур, бизнесменов, а также отдельные организации. Среди них Генеральный секретарь ОЭСР А. Гуррия, специальный координатор ООН по Ливану, заместитель Генерального секретаря Я. Кубиш, верховный комиссар ООН по делам беженцев Ф. Гранди, Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), генеральный директор Международной организации миграции А. Виторино, генеральный директор ИСЕСКО Салим Мухаммед аль-Малик, Генерал-губернатор Новой Зеландии Пэтси Рэдди, Правительство Республики Гватемала, Капитаны-Регенты Республики Сан-Марино Никола Сельва, Микеле Муратори и другие.

Свои поздравления Президенту также направили государственные деятели РК О. Абдыкаримов, Ш. Кулмаханов, Т. Мансуров, С. Токпакбаев, заслуженный деятель РК С. Еркимбеков, представитель РК в Парламентской ассамблее ОДКБ В.Рогалев, писатель-драматург Ж. Ергалиев и другие.

Свои пожелания главе государства также адресовали ряд общественных организаций и представителей этнокультурных объединений Казахстана.

Глава государства внимательно ознакомился со всей корреспонденцией, поступившей в его адрес, и благодарит авторов за теплые поздравления и добрые пожелания.

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