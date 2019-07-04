Работник "Казпочты" обворовал банкомат на 13 млн тенге и поджег отделение

Его осудили на семь лет.

В ВКО вынесен приговор мужчине, который обворовал и поджег отделение "Казпочты", в котором работал, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Урджарского районного суда.

Урджарским районным судом окончено рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 4 п. 3, ст. 202 ч. 2 п. 1, 5 УК РК (кража, совершенная в особо крупном размере, а также умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, причинившее крупный ущерб).

- Согласно материалам дела Ж., будучи специалистом-электриком отдела технического обеспечения Почтового отделения Урджарского района АО "Казпочта" в час ночи, действуя по заранее задуманному плану, приехал к отделению "Казпочты", расположенном в с. Қабанбай. Не доезжая до здания почты, Ж. оставил свой автомобиль на соседней улице и, переодевшись в специально привезенную с собой одежду, пошел пешком к зданию. Подойдя с задней стороны, проник во двор здания, а затем разбил стекло и проник внутрь. Там он вывел из строя сигнализацию. Затем подошел к расположенному внутри банкомату и распечатал чек, указывающий, какая сумма там находится. Ранее при оказании помощи по загрузке денег в банкомат, он специально оставил нижнюю дверцу сейфа банкомата незапертой на ключ. Он ввел код, который знал, и, открыв дверцу сейфа, украл 13 600 500 тенге. После этого, чтобы скрыть следы хищения, разбросал газеты, журналы и почтовые отправления по всему зданию, и поджег, - рассказали детали преступления в суде.

В результате пожара был нанесен материальный ущерб на общую сумму 8 461 119 тенге.

Приговором суда Ж. признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с конфискацией имущества.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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