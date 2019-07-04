Как гуляют в ресторанах члены комиссии ЕНТ, показали антикоррупционщики

Также они показали, что бывает с теми директорами школ, что обеспечивают членам комиссии посиделки в увеселительных заведениях.

Как гуляют в ресторанах Алматы члены комиссии по проведению ЕНТ, показали сотрудники Агентства РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного ведомства.

Как ранее сообщил на пресс-конференции директор департамента Агентства РК по противодействию коррупции Арман Бердалин, в Алматы и Жамбылской области поступили сигналы об организации должностными лицами местных госорганов досуговых мероприятий для представителей комиссии из Министерства образования и науки, ответственных за проведение ЕНТ. В частности, в Жамбылской области руководитель местного филиала организовал шикарный ужин в ресторане на 25 человек для членов комиссии, где совместно распивались спиртные напитки. Другой похожий факт был установлен в Алматы, когда члены комиссии вели себя неэтично, распивая спиртные напитки. По данным фактам начаты служебные проверки.

Также Арман Бердалин сообщил, что в результате проведенной работы были задокументированы факты уголовных правонарушений. Так, в Актюбинской области начато уголовное дело в отношении заместителя акима Мугалжарского района, директора школы № 4 города Кандагаш, которые осуществляли сбор денежных средств с директоров общеобразовательных и дошкольных учреждений для организации встречи комиссии МОН. Общая сумма собранных денежных средств составила 540 тыс. тенге.

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