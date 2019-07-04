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Полиция Алматы сделала заявление о несанкционированных акциях

Горожан всегда волнует, не попадут ли они под "горячую руку" в случае задержания участников несанкционированных акций.

Фото : zakon.kz4 июля 2019, 15:58

В свете распространённых сообщений об аресте нескольких человек, причастных к признанному в Казахстане экстремистским движению ДВК, полицейские предупредили алматинцев о необходимости воздержаться от участия в несанкционированных акциях, передает Zakon.kz.

- Призывы правоохранительного блока таковы, что необходимо воздерживаться от участия в такого рода сомнительных мероприятиях, тем более что они не разрешены, не санкционированы. Простым обывателям опасаться незачем, если, конечно, они не будут в эпицентре событий находиться, - сказала официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Горожан всегда волнует, не попадут ли они под "горячую руку" в случае задержания участников несанкционированных акций.

- Когда люди попадают? Только в том случае, если вопреки законным требованиям, рекомендациям сотрудников полиции обойти тот или иной участок, упорно идут именно по этой дорожке. Случайно задержанных не бывает. В случае обнаружения таких фактов, как ранее сообщалось, граждан после установления личности выпускают, и мы приносим свои извинения в каждом случае по отдельности, - сказала Салтанат Азирбек.

Говоря о подробностях следственных мероприятий в отношении организаторов признанного в Казахстане экстремистским движения ДВК: Демеуовой Ж., Шевчук О., Джаукеровой Г., Аширалиева А. и других его участников, официальный представитель ДП пояснила, что ими были заготовлены денежные средства для финансирования несанкционированной акции.

- Точная сумма будет устанавливаться, речь идет о нескольких тысячах долларов. Доподлинно роль каждого из них по сценарию станет известна в ходе дальнейшего расследования и будет дана правовая оценка деятельности каждого из них. Вину они признали полностью. По данным полиции, факт подозреваемые признали полностью. Остальные фигуранты привлечены к адмответственности по статье 488 КоАП РК, - сказала Салтанат Азирбек.


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