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Уголовное дело начато после видео из детского сада Талдыкоргана

Во время расследования 24-летняя воспитательница детского сада будет находиться под подпиской о невыезде.

Фото : Кубанские новости4 июля 2019, 16:04

Полицейские Талдыкоргана возбудили уголовное расследование по факту рукоприкладства в отношении детей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Подозреваемая - 24-летняя воспитатель детского сада.

Факт рукоприкладства был запечатлен на видео, которое распространили в социальных сетях. Полицейские, изучив видео, сразу же организовали по факту соответствующую проверку.

- Сейчас по факту рукоприкладства с назначением необходимой экспертизы возбуждено расследование, предусмотренное статьей 141 УК РК. Расследование проводится полицейскими Талдыкоргана, которые уже располагают заявлениями от родителей двух малышей. Во время расследования 24-летняя воспитательница детского сада будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.


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