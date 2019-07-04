Уголовное дело начато после видео из детского сада Талдыкоргана

Во время расследования 24-летняя воспитательница детского сада будет находиться под подпиской о невыезде.

Фото : Кубанские новости

Полицейские Талдыкоргана возбудили уголовное расследование по факту рукоприкладства в отношении детей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области. Подозреваемая - 24-летняя воспитатель детского сада. Факт рукоприкладства был запечатлен на видео, которое распространили в социальных сетях. Полицейские, изучив видео, сразу же организовали по факту соответствующую проверку.



- Сейчас по факту рукоприкладства с назначением необходимой экспертизы возбуждено расследование, предусмотренное статьей 141 УК РК. Расследование проводится полицейскими Талдыкоргана, которые уже располагают заявлениями от родителей двух малышей. Во время расследования 24-летняя воспитательница детского сада будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

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