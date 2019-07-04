Доллар и евро слегка подешевели
Торги по доллару США не проводились в связи с праздничным днем 4 июля в США (День независимости).
Фото : misanec.ru4 июля 2019, 16:18
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро составил 432,89 тенге (-0,69 тенге), объем торгов – 500 тыс. евро (-1 600 евро).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 6, 0602, объем торгов 41,5 млн рублей (+ 21,5 млн).
Торги по доллару США не проводились в связи с праздничным днем 4 июля в США (День независимости).
В обменниках курс доллара - 382,5-383,9 тенге, евро - 432,5-434,5 тенге, рос.рубля – 6,01-6,05 тенге.
В торгах приняли участие 6 членов KASE.
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