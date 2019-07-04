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Административная юстиция появится в Казахстане

Суть административной юстиции заключается в принципе презумпции виновности госоргана.

Фото : Zakon.kz/Максим Золотухин4 июля 2019, 16:31

Председатель Верховного суда РК Жакип Асанов на 32-ом Пленарном заседании Совета иностранных инвесторов сообщил о скором появлении в Казахстане нового вида субпроизводства - административной юстиции, передает корреспондент Zakon.kz.

- В Мажилис на днях внесли два важных для нас проектов закона. Один из них создает новый вид субпроизводства - административную юстицию. Суть административной юстиции: если человек или бизнес судится с госорганом, то равноправия не должно быть как сегодня, должен действовать принцип презумпция виновности госоргана, - сказал он.

Как добавил Асанов, сам госорган должен доказать свою правоту, а не человек или компания, подавший на него.

- В странах, где ее ввели, госаппарат стал дисциплинированным, оздоровился экономический климат, а инвестиции пошли в рост, - пояснил глава Верховного суда.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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