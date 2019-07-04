Украинский боксер решил сделать селфи на взвешивании перед боем

Оценивая свои шансы на победу боксеры на пресс-конференции заявили, что готовы показать хороший и незабываемый бокс.

В Алматы состоялась церемония взвешивания участников вечера бокса с участием непобежденного казахстанца Каната Ислама (25-0, 20 КО) и других наших соотечественников, передает Zakon.kz.

Необычный момент произошел во время дуэли взглядов с участием непобежденного казахстанского боксера Мадияра Ашкеева (12-0, 6 KO). Его соперник Игорь Фаниян из Украины (16-20-3, 8 KO) решил сделать селфи в тот момент, когда напротив него встал казахстанец. Идею с совместным фото Мадияр особо не поддержал.

Ранее на пресс-конференции выступили участники главного боя - непобежденный казахстанский боксер Канат Ислам (25-0, 20 КО) и его соперник за пояс WBO Inter-Continental в среднем весе доминиканец Хулио де Хесус (27-1, 24 КО)

- Я думаю, завтра будет самое интересное событие. Я очень долго восстанавливался после травмы и готовился к этому вечеру. Я сейчас готов на все. Да, соперник не легкий и рекорды у него хорошие, но я хочу подарить хорошую победу своему народу. Желаю всем участникам успехов, - сказал Канат Ислам.

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Его соперник Хулио де Хесус также заявил, что готов на победу.

- Да. Я готов на все. Не хочу много говорить. Докажу все делом. Я его не боюсь и готов его победить, - сказал на пресс-коференции Хулио де Хесус.

Отметим, что 5 июля в Алматы во Дворце спорта имени Баулана Шолака состоится боксерский вечер, где в главном бою за титул WBO Inter-Continental в среднем весе выступит непобежденный Канат Ислам (25-0). Начало в 17:30.

В общей сложности в турнире пройдет 10 поединков, 3 из которых станут титульными.

Подготовил Альберт Ахметов

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