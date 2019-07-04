Гульшара Абдыкаликова посетила Азербайджан с рабочим визитом

В рамках визита вице-премьер приняла участие в 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в период с 30 июня по 10 июля в Баку.

2-4 июля 2019 года состоялся рабочий визит заместителя премьер-министра Республики Казахстан Гульшары Абдыкаликовой в Азербайджанскую Республику, передает Zakon.kz.

Во время визита состоялась встреча с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым. Абдыкаликова рассказала собеседнику об итогах президентских выборов в Казахстане, приоритетах внешней и внутренней политики нового главы государства Токаева и их преемственности с курсом Елбасы, реализацией программы модернизации общественного сознания "Рухани жангыру", приоритетных направлений "Семи граней Великой степи".

Главу правительства Азербайджана пригласили на восьмой Глобальный саммит по городскому туризму, который пройдет в Нур-Султане в октябре 2019 года.

Вице-премьер встретилась также с министром культуры Азербайджана Абульфазом Гараевым. Стороны договорились расширить двустороннее сотрудничество в области межкультурного диалога, сохранения историко-культурного наследия, продвижения совместных культурно-духовных проектов.

Далее вице-премьер посетила Союз писателей Азербайджана, где встретилась с видными представителями интеллигенции страны. На встрече присутствовали Народный писатель Рзаев, президент "Пен" Клуба Азербайджана, Народный писатель Ч. Абдуллаев, Народный артист, кинорежиссер О. Миркасимов и президент общества дружбы "Азербайджан-Казахстан" имени Г. Алиева, профессор Э. Гюнайдын.

Абдыкаликова ознакомила собеседников с актуальными процессами, идущими в Казахстане в рамках Третьей модернизации. Было подчеркнуто, что основой преобразований является духовная модернизация общества. Состоялся обмен мнениями по путям развития гуманитарных связей между двумя народами, имеющие близкие языки и культуры, общие тюркские корни.

В рамках визита вице-премьер приняла участие в 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в период с 30 июня по 10 июля в Баку.

В своем выступлении на пленарном заседании сессии глава казахстанской делегации информировала членов Комитета о состоянии охраны памятников историко-культурного наследия в нашей стране, в частности Мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Вице-премьер подчеркнула, что новый План развития города Туркестан принят в связи с обретением им статуса областного центра и направлен на удовлетворение нужд растущего населения города и туристов. Она подчеркнула, что документ разработан в соответствии с требованиями ЮНЕСКО и учитывает высокий международный статус мавзолея.

Казахстан является членом Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с 22 мая 1992 г. Сотрудничество с ней координирует Национальная комиссия РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Наше государство является стороной 15 международных конвенций под эгидой ЮНЕСКО. В Реестр документального наследия «Память мира» вошли 3 казахстанские заявки, список всемирного наследия – 5, нематериального культурного наследия – 10, сеть биосферных резерватов – 11, календарь памятных дат – 21. В стране действуют 5 кафедр, 31 ассоциированная школа и 50 клубов ЮНЕСКО. По инициативе Казахстана Генассамблея ООН объявила в 2013-2022 гг. Международное десятилетие сближения культур и определила ЮНЕСКО структурой, ответственной за реализацию его программы.

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