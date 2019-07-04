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Нурлан Ногаев принял школьника из Атырау, победившего в математической олимпиаде на Кипре

По итогам олимпиады, команда Казахстана выиграла две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

Фото : пресс-служба акима Атырауской области4 июля 2019, 16:59

Казахстанский школьник Айбек Мырзатаев из лицея- интерната "Білім-Инновация" завоевал золотую медаль на Балканской юниорской олимпиаде. Его поздравил с победой аким Атырауской области Нурлан Ногаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области.

В городе Ларнака (Кипр) прошла 23-ая Балканская математическая олимпиада среди юниоров, в которой участвовали 112 участников, из 17 официальных команд (10 стран Балканского региона) и семь команд-гостей, в числе которых и была сборная Казахстана. Олимпиаду организовали Союз математиков Республики Кипр. Команда из Казахстана вот уже несколько лет регулярно участвует в этой олимпиаде в качестве команды-гостя. Сборная команда Казахстана впервые в истории Балканской юниорской олимпиады завоевала в неофициальном командном зачете второе место среди 17 команд-участниц.

По итогам олимпиады, команда Казахстана выиграла две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Одну из золотых медалей завоевал школьник из Атырау Айбек Мырзатаев. Его, а также его отца Исатая Сабитова, вместе с директором лицея-интерната "Білім-Инновация" Эльма Исмаилом принял аким Атырауской области.

- Мы с коллегами от всей души поздравляем тебя и радуемся твоим успехам. Несомненно, в этом огромная заслуга твоих родителей и учителей, которые вложили в тебя свою любовь и знания. Сейчас ты стал ориентиром, человеком на которого равняются другие школьники. Желаю тебе всегда занимать первые места во всех жизненных испытаниях, - сказал Нурлан Ногаев.


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