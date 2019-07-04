Отдых для 300 детей и ремонт 325 домов: как Павлодарская область помогает Арысу

Глава региона навестил маленьких гостей, которых, как оказалось, очень впечатлила поездка в Баянаул.

Аким Павлодарской области Булат Бакауов провёл выездной брифинг и рассказал, как регион поддерживает жителей города, пострадавшего во время взрывов на складах с боеприпасами, передаёт Zakon.kz.

Пресс-конференцию провели в курортной зоне озера Жасыбай, где сейчас отдыхают 130 детей, приехавшие из Арыса неделю назад. Глава региона навестил маленьких гостей, которых, как оказалось, очень впечатлила поездка в Баянаул.

Здесь очень красиво, я много слышала про Баянаул, но впервые оказалась тут, - говорит Инжу Ералиева. - Мы практически каждый день бываем на экскурсиях, отправляемся в походы к святым местам Баянаула, вообще не сидим на месте. Я отправляю фотографии своим родителям, они очень рады за меня.

Тем временем, строительные бригады из Павлодарской области приступили к ремонту 325 домов в Арысе, пять из которых - многоэтажные. Всего в работах задействовано 130 специалистов от Павлодарского Прииртышья.

В минувшие выходные я был в Арысе, встречался с жителями города и нашими строителями, - отметил аким области. - Мы уже подбили все сметы и персонально отработали все вопросы с местным населением. Для нас важно, чтобы люди как можно быстрее вернулись в свои дома. Безусловно, основной акцент мы будем делать на качестве работ.

К слову, в первый же день после ЧП в городе Арыс в Павлодарской области начали сбор помощи. На базе областного филиала партии "Nur Otan" собрали 90 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, госслужащие, трудовые коллективы региона и все неравнодушные в Павлодарской области собрали для жителей Арыса более 70 миллионов тенге.

Адиль Аскеров

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