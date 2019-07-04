Токаев призвал предприятия повышать по мере роста своих доходов зарплату сотрудникам

Именно люди - главное богатство любой компании - глава государства.

На 32-ом пленарном заседании Совета иностранных инвесторов Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал предприятия по мере роста своих доходов обеспечивать адекватный рост вознаграждения сотрудникам, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, необходимо усилить взаимосвязь с реальными предприятиями и высшее образование. Высшее образование должно обеспечить высококачественную подготовку и следовательно, трудоустройство выпускников. Академическая свобода, предоставленная вузам, должна стать главным механизмом их эффективности, так как они получили право самостоятельной разработки учебных программ. А программы должны выстраиваться под конкретные потребности работодателей и студентов.

Глава государства подчеркнул, что создание новых производств и отраслей должно также сопровождаться опережающим развитием компетенций действующих сотрудников. В эпоху экономики знаний возрастает роль обучения в течении всей жизни, и особенно взаимодействие с крупными транснациональными корпорациями, которые являются носителями данных компетенций.

- Именно люди – главное богатство любой компании. Поэтому важно по мере роста доходов предприятий обеспечивать адекватный рост вознаграждения сотрудника. Это ключевой элемент социальной ответственности. Это касается как отечественных, так и компаний с иностранным участием, - указал Токаев.

В то же время он добавил, что справедливое распределение национального дохода является ключевой задачей любого государства.

- В настоящее время правительством разрабатывается новая госпрограмма развития образования и науки. Необходимо широко обсудить с общественностью проект этой госпрограммы, в том числе, с работодателями и инвесторами. Сегодняшний наш диалог дал возможность обменяться видением по самым актуальным вопросам развития человеческого капитала. Предлагаю следующее пленарное заседание Совета провести на тему развитие несырьевого экспорта, - заключил Президент.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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