Токаев предложил создать центры компетенций при колледжах

Это необходимо для активизации связи с реальными предприятиями, опережающей подготовки и переподготовки кадров.

На 32-ом пленарном заседании Совета иностранных инвесторов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость обновления в сфере профобразования, исходя из новых вызовов и запросов работодателей, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил Токаев, несмотря на значительный прогресс в сфере образования по-прежнему 70% работодателей не удовлетворены навыками выпускников наших колледжей.

- Это говорит о том, что качество по-прежнему невысокое. Время диктует новые императивы. Поэтому в ближайшие три года будут созданы 180 новых колледжей и 20 передовых вузов. На это мы выделяем из республиканского бюджета только на первом этапе 58 млрд тенге. Главное - существенно обновить, модернизировать образовательные программы, с активным привлечением наших зарубежных партнеров, - сказал он.

Глава государства также согласился с мнением, что образование - это, по сути, отрасль экономики. По его мнению, требуется активно развивать стратегическое партнерство с ведущими мировыми вузами, обучение должно соответствовать передовым стандартам. Также он предложил создать центры компетенций на базе действующих колледжей для активизации связи с реальными предприятиями, опережающей подготовки и переподготовки кадров.

- Предлагаю нашим иностранным членам Совета активно участвовать в данной работе. Поручаю правительству совместно с иностранной стороной внести конкретные предложения по этому важному направлению сотрудничества, - отметил Президент.

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