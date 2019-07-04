Австралийский министр сломал плечевую кость во время встречи с генпрокурором

Произошло это в обеденное время.

Министр контроля за обслуживанием австралийского штата Новый южный Уэльс Виктор Доминелло сломал руку самым необычным образом, передает Zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

Произошло это... после армрестлинга с генеральным прокурором этого же штата Марком Спикмэном. История произошла еще в октябре 2018 года, но известно о ней стало только сейчас.

Известно, что чиновники решили посоревноваться во время обеденного перерыва в кабинете Доминелло, но что-то пошло не так, и министр заработал трещину в плечевой кости.

- У меня нет комментариев, кроме того, что в моих отношениях с Виктором нет никакой трещины, - заявил Спикмэн

- Он сломал свою плечевую кость и проходил лечение в системе государственных больниц, - сказал представитель Доминелло.

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