Более 90% студентов Актюбинской области заявили о полном отсутствии коррупции в своем вузе

Такие результаты были получены в результате повторного анкетирования среди студентов высших и средне-специальных учебных заведений.

Положительные результаты работы сотрудников антикоррупционного ведомства показали итоги повторно проведенного анкетирования, проводившегося в период летней сессии среди студентов ВУЗов и ССУЗов Актюбинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента АДГСПК.

Как сообщили в ведомстве, повторным анкетированием было охвачено 1 577 студентов. Из них 253 – обучаются в Западно-Казахстанском медицинском университете им. М. Оспанова и Актюбинском региональном государственном университете им. К. Жубанова. остальные 1 324 – являются студентами 10 различных государственных колледжей.

К примеру, в Актюбинском региональном государственном университете имени К.Жубанова (где опросом было охвачено 172 респондента), на вопрос «Сталкивались ли Вы лично со случаями коррупции в университете, при которых преподаватели или сотрудники использовали свои полномочия и служебные обязанности в целях личной материальной выгоды?» 97% ответили отрицательно.

Также 93% опрошенных студентов сообщили о полном отсутствии коррупции в вузе и 88% – отметили отрицательное отношение к коррупции. Кроме того, 77% опрошенных студентов принимали участие в антикоррупционных мероприятиях, проводимых ВУЗом. Более того 87% респондентов ответили, что ознакомлены с антикоррупционным законодательством. Аналогичная ситуация сейчас наблюдается во всех учебных заведениях.

- Такая положительная динамика была достигнута благодаря широкому резонансу в обществе о результатах первой волны анкетирования и встречам с руководством и профессорско-преподавательским составом вузов с участием руководства департаментов АДГСПК и Национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области. В ходе обсуждения результатов анкетирования, руководством вузов существование данной проблемы было признано и достигнута договоренность о дальнейшей работе по искоренению коррупционных проявлений, – отметили в пресс-службе Департамента АДГСПК по Актюбинской области.

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