Талдыкорган вошел в Казахстанскую книгу рекордов

Профессиональные домбристы беспрерывно исполняли различные музыкальные композиции, передавая очередь друг другу по эстафете.

Уникальный проект акция "Домбыра – дала дауысы" прошедшая в Талдыкоргане в рамках программных статей Первого Президента Нурсултана Назарбаева "Рухани жангыру" и "Семь граней Великой степи" вошел в Казахстанскую книгу рекордов. 100 профессиональных домбристов со всей Алматинской области в течение суток непрерывно исполняли более 500 казахских произведений, передает Zakon.kz.

В этом году, на мероприятие был приглашен директор департамента по регистрации рекордов в Казахстанскую книгу рекордов Гиннеса Бакытжан Тастулеков. Он вручил сертификат о том, что жетысусцы стали рекордсменами по непрерывной игре на домбре на протяжении 24 часов и вошли в Казахстанскую книгу рекордов – КинЭС-2019.

Профессиональные домбристы беспрерывно исполняли различные музыкальные композиции, передавая очередь друг другу по эстафете. Первыми начали играть участники из города Капшагай и Текели, Аксуского и Каратальского районов. "Домбыра – дала дауысы" все время транслировали в социальных сетях, а также показывали на большом LED экране.

В конкурсе приняли участие около ста человек со всех районов и городов области, каждый желающий мог насладиться звучанием домбры, подпевать, послушать традиционные кюи, жыр, дастан, терме, толгау.

- Очень рад, что у нас проводятся такие конкурсы. Хочется всем сказать сердечное спасибо. Если мы, казахстанцы, забудем наши песни, кюи, саму домбру - потеряем национальную самобытность, язык, культуру. На мой взгляд, надо больше выявлять таланты из числа народных исполнителей из районов, чаще проводить такие мероприятия. Хочу пожелать им творческих успехов и удачи! – сказал народный певец областной филармонии имени Суюнбая Толеутай Сериков.

Управление внутренней политики области и проектный офис "Рухани жаңғыру" организовали настоящую площадку для творческой самореализации, здесь установили юрту с казахским колоритом – корпе, сундуками, коврами и этнической атрибутикой внутри. Радовало глаз и разнообразие национальных костюмов.

- Мы знаем что во всех регионах страны проводится в формате Домбра party, где участвует от 500 до 1500 человек, мы же решили пойти другим путем. В Турции есть один красивый мемориальный комплекс "Айя София", в нем исполняют Аяты, читают Коран 24 часа в сутки и когда люди в любой стране мира слышат Аяты из Корана они сразу представляют перед собой мечети Турции, Ближнего Востока, Арабских страны. А мы в свою очередь поставили перед собой задачу 24 часа исполнять порядка 500 произведений. Задачу мы выполнили, - подчеркнул руководитель управления внутренней политики Рустам Алпысбаев.

По завершении мероприятия лучшие его участники были награждены благодарственными письмами.

Напомним, в прошлом году талдыкорганец Нурлан Жартыбеков стал героем Казахстанской книги рекордов, вязавшим в течении 72 часов. В течение трех дней Нурлан беспрерывно вязал шерстяной шарф шириной в 30 см и длиной 43 метра.

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