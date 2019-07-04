Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин рассказал о своей карьере

31-летний теннисист поведал о том, что ему пришлось преодолеть ради своей мечты, а также о сложностях становления профессиональным игроком в теннис.

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин в интервью пресс-службе ATP рассказал о своей карьере и становлении как профессионала, передает Zakon.kz.

31-летний теннисист поведал о том, что ему пришлось преодолеть ради своей мечты, а также о сложностях становления профессиональным игроком в теннис.

- Были времена, когда я играл в пустом плавательном бассейне, а иногда приходилось играть на деревянных кортах работающей тюрьмы, - начал Кукушкин. – Занимался в шесть утра перед школой, а позже и после уроков. Иногда занимался вместо учебы.

Тогда возможность попрактиковаться была ограниченной. Было сложно арендовать корт и найти того, с кем можно поиграть. Благодаря помощи моего отца Александра, который был моим тренером до 17 лет, я упорно рос.

Родители будущего профессионала шли на многие жертвы во благо сына. Александр и Татьяна экономили на еде и одежде, даже для своей дочери, в надежде, что их сын станет профессиональным теннисистом.

- Не могу сказать, что ситуация была похожа на то, чтобы родители заложили дом, но мы действительно не могли позволить себе многие вещи. Наш бюджет был очень ограниченным, - вспоминает Кукушкин, начавший ездить на турниры в 17 лет. – Я всегда верил, что смогу стать профессионалом, но без помощи моих родителей я не был бы здесь. Я никогда не спал в машине, как некоторые теннисисты, так как попросту не мог ее позволить себе. Путешествовал с ограниченным бюджетом, разделяя комнаты и экономя на всем.

Мой отец всегда приносил машинку для перематывания ракеток, поэтому мне не нужно было платить за них. Он делал все, чтобы сэкономить деньги. У меня была лишь одна ракетка – большего я не мог себе позволить. Я не выбирал ракетку, просто играл, а иногда заимствовал у отца.

Когда я начал выступать на турнирах ITF в России, Узбекистане или Беларуси, то получал небольшие призовые, так как проигрывал в первых раундах. Я знал, что этого не хватит, чтобы поехать на следующий турнир. Временами это действительно было тяжело. Каким-то образом мне удалось выиграть турнир на 500 долларов, и поехать на следующий. В 22 года я попал в топ-100.

- Даже будучи одним из лучших юниоров России в каждой возрастной категории - я не получал поддержки. Тогда точно не знал, стану ли я профессиональным теннисистом, но все же я попробовал. Я не мог заручиться спонсорской поддержкой в России, и мне приходилось идти в магазин за новыми ракетками.

- Было трудно заниматься подготовкой, тренировками и физическими упражнениями. Я пытался быть профессионалом, но я всегда был один или со своим отцом. В это время он тренировал юниоров, что было в новинку для него. Он многим мне помог, но у нас не было поддержки и мы вместе учились всему. Я вырос как профессиональный теннисист слишком поздно. Если бы я стал профессионалом в 12-14 или 17 лет с хорошей поддержкой, то мог бы стать лучше.

Отсутствие поддержки в России побудило Кукушкина переехать в Казахстан в 2008 году. В тот же период времени один из самых богатых бизнесменов страны и давний президент федерации тенниса Булат Утемуратов, а ныне член совета директоров ITF, преподнес свое видение развития тенниса.

- Было очень тяжело оставить моих родителей жить в России, но когда Казахстан пошел мне на встречу, мне было 20 лет и я все еще был на 150-м месте. Многие верили, что у меня есть потенциал попасть в первую сотню, но я не мог достичь этого без нужного уровня подготовки, так как был всегда один.

Тогда я не мог предположить, что произойдет в будущем, но я верил в себя. Я знал, что произойдет что-то хорошее. Знал, что я хороший игрок, но не знал насколько. Когда впервые попал в первую сотню, то не было должного опыта вообще. Тогда я не был профессионалом, только знал как бить по мячу, чтобы он перелетел сетку. В подростковом возрасте нечасто посещал тренажерный зал. Именно Казахстан помог мне научиться многим вещам. Когда я переехал сюда, то купил абонемент в зал. Здесь меня научили, как быть профессионалом. Я учился, слушая. Люди говорили, что у меня есть потенциал, чтобы попасть в топ-100, но об этом можно лишь мечтать, пока это не произойдет.

5 июля 2010 года Кукушкин выиграл первый титул ATP в Санкт-Петербурге, но в сентябре и октябре 2012 года теннисист перенес две операции на бедра, что отбросило его далеко назад.

- Выбыв на шесть месяцев, я упал на 430-ю строчку рейтинга. Когда я вернулся на корт в 2013 году, то проигрывал все схватки, так как был эмоционально подавлен. Было сложно вернуться к нужной форме, но каким-то образом мне удалось выиграть три "Челленджера".

В феврале этого года Кукушкин расположился на 39-й строчке рейтинга, но пока не знает, как стать лучше.

- Я пытался найти ответ на это многие годы. Не знаю. Иногда я провожу действительно отличные встречи, а порой проигрываю легкие матчи.

Также Кукушкин рассказал о поддержке, которую оказывает его девушка Анастасия Усова.

- Она поддерживает меня, верит в меня. Она знает, что у меня есть большой потенциал, и благодаря ее поддержке я начинаю тоже в это верить. Я стал более уверенным и лучшим игроком, чем раньше, - заключил Кукушкин.

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