Назначен новый директор Палаты предпринимателей города Алматы

Им стал Нариман Абильшаиков

Решением Правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" директором Палаты предпринимателей города Алматы назначен Абильшаиков Нариман Бактыбаевич, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

На этом посту он сменил Телебая Багдата Газизовича. Ранее Нариман Абильшаиков занимал должность директора Палаты предпринимателей Алматинской области.

Нового руководителя коллективу Палаты предпринимателей города Алматы представил первый заместитель Председателя Правления НПП РК "Атамекен" Эльдар Жумагазиев.

Нариман Абильшаиков родился в 1983 году в Павлодаре.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Павлодарский государственный университет (2005)



Трудовой стаж:

· Специалист ПГУ (2002);

· Начальник отдела, директор департамента воспитательной работы и социальных вопросов Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова (2005-2012);

· Советник акима Павлодарской области (2012);

· Руководитель управления туризма Павлодарской области

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!