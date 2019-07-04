Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

Футболисты этапированы в колонию Белгорода.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также Кирилл Кокорин и их знакомый Александр Протасовицкий отправлены из Бутырского СИЗО в колонию, передает ТАСС.

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы "Пекин", где несколько мужчин напали на водителя Mercedes Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин получил удар в лицо.

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