Аким СКО: Улучшение благосостояния сельчан -задача для всех аграриев

В Заградовке аким области провел совещание с аграриями региона. Со всех районов приехали около 200 руководителей хозяйств.

Сегодня в СКО село Заградовка был в центре внимания. Перспективный населенный пункт посетил аким области Кумар Аксакалов. Руководство области, все главы хозяйств и акимы районов съехались в Заградовку Есильского района, чтобы обсудить перспективы развития агропромышленного комплекса и улучшения благосостояния жителей, сообщает Zakon.kz.

Заградовка считается одним из образцовых населенных пунктов региона. Это стало благодаря трудолюбивым аграриям Ивану Фисенко и Юрий Шоль. Сегодня ТОО "Заградовское" и "Прометей-агро" успешно развиваются, занимаются растениеводством и животноводством. В Заградовке созданы все условия для комфортного проживания, есть вся необходимая инфраструктура.

Акимам районов и руководителям хозяйств провели экскурсию по селу. Сейчас строится современная молочно-товарная ферма. Скоро запустят цех по производству жидких минеральных удобрений. Гостям показали первый биокотел североказахстанского производства работающий на биотопливе. Сегодня все жилые дома подключены к автономному отоплению.

Иван Фисенко и Юрий Шоль уделяют особое внимание развитию социальной сферы. Был построен фельдшерско-акушерский пункт и оснащен всем необходимым медоборудованием. В медпункте работает и стоматолог. Местные хозяева для своих рабочих возводят восемь комфортабельных домов. В Заградовке функционирует крытый хоккейный корт. В скором времени, для сельчан распахнет свои двери новый центр досуга.

В Заградовке аким области провел совещание с аграриями региона. Со всех районов приехали около 200 руководителей хозяйств. Для всех задача одна: повышение благосостояния сельчан и решения социальных вопросов.

- Мы не случайно приехали в Заградовку. Руководители хозяйств своими глазами посмотрели как работают Иван Фисенко и Юрий Шоль. Я благодарен им. Они создали хорошие условия для своих работников и сельчан. Люди не уезжают из села, наоборот все сюда стремятся. Потому что, есть хорошо оплачиваемая работа, жилье строют, социальную инфраструктуру развивают. Это яркий пример социальной ответственности бизнеса. Государство помогает аграриям, должна быть отдача. Все хозяйства находятся в равных условиях, у кого есть желание работают и развиваются, решают социальные вопросы. Призываю всех руководителей, пересмотреть ориентиры и думать прежде всего о повышении благосостояния граждан, - сказал Кумар Аксакалов.

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