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Генпрокуратура призывает граждан не поддаваться на провокации

Проводимая агитация - очередная попытка отдельных лиц организовать массовые беспорядки и дестабилизировать ситуацию в стране.

Фото : zakon.kz4 июля 2019, 19:43

Заместитель генерального прокурора РК Булат Дембаев призвал казахстанцев не выходить на незаконные митинги 6 июля, сообщает Zakon.kz.

Проводимая агитация - очередная попытка отдельных лиц организовать массовые беспорядки и дестабилизировать ситуацию в стране.

- Согласно Конституции и национальному законодательству такие действия запрещены и влекут ответственность. В этой связи, органами правопорядка указанные незаконные действия будут пресекаться, - говорится в сообщении.

Также, замгенпрокурора отметил, что 28 июня текущего года через средства массовой информации органы прокуратуры уже дали разъяснения закона о порядке и условиях проведения мирных митингов и собраний. Но несмотря на это, в социальных сетях все еще продолжается распространение провокационных призывов к организации и участию 6 июля 2019 года в несанкционированных митингах в нарушение названного закона.

Призывы к организации и проведению несанкционированных публичных акций либо участие в них влекут ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (организация либо участие в несанкционированной акции).

С учетом изложенного, Генеральная прокуратура призывает граждан соблюдать закон, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.

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