Активных участников экстремистского движения ДВК арестовали на два месяца
Мера пресечения в виде домашнего ареста была переквалифицирована на содержание под стражей.
Фото : AliExpress.com4 июля 2019, 19:58
Организаторов экстремистского движения ДВК арестовали на два месяца, сообщает Zakon.kz со ссылкой на суд города Алматы.
Мера пресечения в виде домашнего ареста была переквалифицирована на содержание под стражей. Члены группы ДВК были арестованы на два месяца.
Напомним, что ранее в Алматы были арестованы несколько человек за попытку организации несанкционированной акции экстремистского движения.
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