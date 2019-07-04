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Активных участников экстремистского движения ДВК арестовали на два месяца

Мера пресечения в виде домашнего ареста была переквалифицирована на содержание под стражей.

Фото : AliExpress.com4 июля 2019, 19:58

Организаторов экстремистского движения ДВК арестовали на два месяца, сообщает Zakon.kz со ссылкой на суд города Алматы.

Мера пресечения в виде домашнего ареста была переквалифицирована на содержание под стражей. Члены группы ДВК были арестованы на два месяца.

Напомним, что ранее в Алматы были арестованы несколько человек за попытку организации несанкционированной акции экстремистского движения.


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