Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты.

В Нур-Султане перекроют несколько участков улиц на время строительных работ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нұр-Сұлтан" совместно с Управлением административной полиции ДП города Нұр-Сұлтан в рамках реализации проекта "Строительство ул. М. Жұмабаева на участке от ул. №14 до ул. №41" планирует начать работы по врезке теплотрассы и устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В связи с чем, будет перекрыто движение автотранспортных средств на нижеследующих участках улицы:

1) 09.07.2019г. – 20.07.2019г. - участок на пересечении ул. А98 - ул. М. Жұмабаева;

2) 20.07.2019г. – 10.08.2019г. – участок ул. М. Жұмабаева от ул. А98 до пр. Р. Қошқарбаева.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города, - говорится в сообщении.

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