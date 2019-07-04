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В России собираются запретить мобильные телефоны в школах

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала инициативу и попросила решить вопрос к началу учебного года.

Фото : journal.avers3.com4 июля 2019, 20:57

В российских школах могут ограничить использование мобильных телефонов, сообщает РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что соответствующее предложение находится на стадии разработки.

- Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца, - сказала она на заседании Совета при президенте по реализации господдержки в сфере защиты семьи и детей.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала инициативу и попросила решить вопрос к началу учебного года.

По ее мнению, следует вообще "запретить приносить телефон в школу, поскольку там нет помещений для хранения, а директора школ не захотят брать на себя такую ответственность".


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