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Бакытжан Сагинтаев проверил ход строительства развязки на Сейфуллина

Особое внимание Бакытжан Сагинтаев уделил объектам транспортной инфраструктуры.

Фото : Facebook4 июля 2019, 21:41

Аким Алматы проверил ход строительства развязки на проспекте Сейфуллина и улице Жансугурова, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом он разместил на своей странице в Facebook.

Особое внимание Бакытжан Сагинтаев уделил объектам транспортной инфраструктуры.

Загруженность дорог — острый вопрос для алматинцев. Предстоит работа по расширению дорожной сети и увеличению пропускной способности.

- По просьбе жителей района, поручил Тажибаев Мухтар заняться решением вопроса по благоустройству территории — предусмотреть строительство детских площадок и разбить скверы, - пишет аким.

Также он посетил коммунальное предприятие "Алматы кала жарык", где ознакомился с работой системы освещения городских улиц и перспективами развития. Здесь важно широко применять энергосберегающие технологии. Каждый тротуар, каждый двор — от центра до новых микрорайонов — должны освещаться.

Бакытжан Сагинтаев особо отметил, что местным производителям пора осваивать выпуск "умных" ламп.

Эти меры позволят эффективно расходовать средства и обеспечить максимальное освещение всех уголков города.


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