Бакытжан Сагинтаев проверил ход строительства развязки на Сейфуллина
Особое внимание Бакытжан Сагинтаев уделил объектам транспортной инфраструктуры.
Аким Алматы проверил ход строительства развязки на проспекте Сейфуллина и улице Жансугурова, сообщает Zakon.kz.
Информацию об этом он разместил на своей странице в Facebook.
Особое внимание Бакытжан Сагинтаев уделил объектам транспортной инфраструктуры.
Загруженность дорог — острый вопрос для алматинцев. Предстоит работа по расширению дорожной сети и увеличению пропускной способности.
- По просьбе жителей района, поручил Тажибаев Мухтар заняться решением вопроса по благоустройству территории — предусмотреть строительство детских площадок и разбить скверы, - пишет аким.
Также он посетил коммунальное предприятие "Алматы кала жарык", где ознакомился с работой системы освещения городских улиц и перспективами развития. Здесь важно широко применять энергосберегающие технологии. Каждый тротуар, каждый двор — от центра до новых микрорайонов — должны освещаться.
Бакытжан Сагинтаев особо отметил, что местным производителям пора осваивать выпуск "умных" ламп.
Эти меры позволят эффективно расходовать средства и обеспечить максимальное освещение всех уголков города.
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