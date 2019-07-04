В Талдыкоргане прошел форум сельских женщин

Форум продолжился до вечера, бизнес-леди не теряли ни минуты и черпали знания от профессионалов своего дела.

4 июля в "Салтанат Сарайы" города Талдыкоргана собрались около 200 сельских женщин Алматинской области. Среди них и бизнес-леди, учителя, женщины-акимы сельских округов и руководители семейных ферм, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие началось с пленарного заседание с участием заместителя акима области Акана Абдуалиева. Открывая форум, он подчеркнул, что женщины региона очень активны в бизнесе.

- Мы собрались сегодня, чтобы обсудить развитие сельского предпринимательства, задачи и основные направления работы, а также механизмы взаимодействия с государственными органами, представителями бизнес-сообщества и общественными институтами. В целом, хочу отметить, что в области создаются благоприятные условия для развития предпринимательства в целом и особенного женского. Например, в регионе 42% женщин занимаются предпринимательством. Свыше восьмидесяти тысяч крестьянских хозяйств возглавляют снова женщины. Мы всячески поддерживаем ваши идеи и инициативы, - подчеркнул Акан Абдуалиев.

Затем о повышение благосостояния и качества жизни на селе через развитие женского предпринимательства и о решениях социальных вопросов проинформировала Председатель Правления ОЮЛ "Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global", член организационного комитета форума сельских женщин Казахстана Салтанат Рахимбекова.

- Мы стартовали форум с Жетысу, не просто так. Именно у вас в регионе много талантливых, успешных предпринимательниц. Мы очень рады, что сегодня собралась делегация их 19 районов. На этот форум пригласили лучших спикеров и модераторов. Наша цель, максимально показать какие возможности есть в области, для желающих которые хотят создать свое дело. Нам нравится, что бизнес в сельском хозяйстве в вашем регионе представлен женскими лицами. Уверена, что на Республиканском форуме, представители делегации вашей области будут подавать пример всему Казахстану, - подчеркнула Салтанат Рахимбекова.

В ходе форума , стало известно, что потенциал у населения имеется, есть желание работать, только вот проблема всегда в финансовых средствах. Именно здесь и могут помочь различные кредитные институты страны. Так в рамках поддержки бизнеса в прошлом году по проекту "Бастау Бизнес" обучены свыше тысяча женщин. Из них на сегодняшний день многие уже открыли свое дело. Например, на сумму 369,1 млн. тенге профинансировано больше двухсот проектов женского предпринимательства

Сегодня существует достаточно реально работающих инструментов поддержки предпринимательской активности, в том числе и женщин. О них и вели разговор на встрече. Ведь, форум собрал не только действующих бизнес - вумен, но и безработных - потенциальных предпринимателей.

По словам Елены Ожго отрадно, что год от года в Казахстане ширится движение по развитию женского предпринимательства,

- Наш проект "Coca-Cola Белестерi" по обучению сельских женщин основам бизнеса был одним из первых в республике. Зачастую выступая вдохновляющей силой, будучи наставниками и партнерами, мы вели шаг за шагом участниц нашей образовательной программы к созданию малых сельхозпредприятий, получению ими дохода и экономической стабильности их семей. Во многом благодаря заинтересованному диалогу государства, бизнеса и общественных организаций сегодня реализуется немало перспективных проектов в области поддержки женского предпринимательства на селе. Необходимо эффективно использовать этот потенциал. И здесь свою позитивную роль призван сыграть этот форум. Уверена, что выработанные в ходе форума идеи и инициативы обогатят участников новыми идеями, будут содействовать укреплению разных направлений совместной работы на селе, - сказала Елена Ожго.

Форум продолжился до вечера, бизнес-леди не теряли ни минуты и черпали знания от профессионалов своего дела. Мастер-классы от победительниц "Соca-Cola белестері" — территория успеха", Дениса Тена "Опыт Центра зеленых технологий "Экоферма", а также тренинги на тему "Как привлекать и мотивировать сотрудников", "Современные бизнес-навыки в управлении", "Доступная программа по приобретению движимого и недвижимого имущества на селе" и многое другое.

Традиционной особенностью форума стала организация Парада "История моего успеха", которую открыла лауреат прошлого года Жанна Тельпекбаева, директор частного политехнического колледжа "Прогресс" Илийского района.

Как подчеркивают участницы, этот день для них стал очень плодотворным, они познакомились друг с другом, узнали много новой информации и получили дельные советы.

- Я всегда была связана с сельской жизнью. В детстве – приезжала к родственникам, и вот уже почти 10 лет и сама стала жить в ауле. Работала раньше в столице. Добилась успеха, стала членом союза дизайнеров Казахстана. Однажды мы с мужем решили переехать в сельскую местность, так как мы хотели, чтобы дети росли в труде, дышали свежим воздухом, ели свежие экологические продукты, выращенные на своей земле. И мы до сих пор не жалеем об этом. Я для себя решила, что если не найду себе работу в своем селе, то создам ее сама. Так мы с мужем создали новостной портал Uzyn.kz. По моему мнению успешная женщина должна быть успешна во всем! Мы с мужем воспитываем девятерых детей, семеро из которых ранее были воспитанниками детского дома. Не бойтесь проявлять инициативу, становясь тем, кем не хотите быть. Смело идите за своей мечтой, которая однажды приведет Вас к благоустроенной, счастливой жизни, - отметила, основатель и главный редактор новостного портала UZYN.KZ, член союза журналистов Казахстана Алия Абсеметова.

Мероприятие завершилось подведением итогов форума и избранием делегатов второго форума сельских женщин Казахстана, который состоится 7-8 ноября 2019 года в городе Нур-Султан.

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