Районы в Алматинской области обеспечивают газом

В Уйгурский район голубое топливо подведено от транзитного газопровода "Казахстан-Китай".

4 июля в поселке Чунджа Уйгурского района запустили централизованную подачу газа по газопроводу. На торжественном запуске голубого топлива участвовали аким Алматинской области Амандык Баталов и руководство и общественность региона, а также генеральный директор ТОО "АзияГазЧунджа" Роман Наханов, передает Zakon.kz

Официальная часть мероприятия началась с поздравительной речи акима Алматинской области, отметившего реализацию масштабного проекта газификации области на 30%.

- Теперь природный газ и в Уйгурском районе. Искренне благодарю инвестора, предпринимателя Кайрата Боранбаева, благодаря которому это важное событие произошло. Теперь мы работаем над тем, чтобы газ пришел в Аксуский, Сарканский и Алакольский районы. Останется провести газ только в Райымбекский и Кегенский районы. Самой главной задачей, поставленной Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, является повышение уровня жизни населения. Над этим поручением мы активно работаем, обеспечение природным газом - одно из важнейших направлений этой работы, - сказал Амандык Баталов.

В Уйгурский район голубое топливо подведено от транзитного газопровода "Казахстан-Китай". Реализация проекта стала возможна благодаря поддержке крупного мецената – генерального директора ТОО "КУА "Алмалы" Кайрата Боранбаева, чья дочерняя компания ТОО "АзияГазЧунджа" инвестировала порядка 7 млрд тенге в газификацию приграничного региона.

Отметим, с момента начала строительства ТОО "АзияГаз Чунджа" проложила порядка 154 000 метров труб. Также компания построила автоматическую газораспределительную станцию и установила 23 газорегуляторных пункта ГРПШа.

На текущий момент в Чундже к поселковым распределительным газовым сетям подведено 42 дома, а к концу года, мы планируем увеличить количество подключенных домов до 200 , – говорит генеральный директор ТОО "Азия Газ Чунджа" Роман Наханов.

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