Министр обороны находится в Арыси

На пункте сбора фрагментов боеприпасов проверен ход работы по их уничтожению и заслушан доклад командующего войсками регионального командования "Юг" о текущей обстановке.

В ходе рабочей поездки глава военного ведомства генерал-майор Нурлан Ермекбаев проверил исполнение ранее отданных поручений по ликвидации последствий взрывов, а также взял на личный контроль вопросы передислокации воинской части и уничтожения фрагментов боеприпасов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В ходе работы в городе Арысь министр обороны совершил облет окрестностей города, ознакомился с порядком погрузки оружия и боеприпасов на контейнеровозы, условиями быта военнослужащих в полевом лагере, условием работы полевого пункта управления беспилотных летательных аппаратов, а также провел инструктаж личного состава инженерных подразделений по разминированию и очистке местности.

На пункте сбора фрагментов боеприпасов проверен ход работы по их уничтожению, заслушан доклад командующего войсками регионального командования "Юг" генерал-майора К. Каракулова о текущей обстановке и организации работы по ликвидации последствий. По некоторым вопросам были приняты оперативные решения.

Также в городе Арысь навестил семьи военнослужащих, погибших при ликвидации последствий, выразил родным и близким соболезнования и подчеркнул, что каждый из них достойно выполнил воинский долг, был истинным профессионалом военного дела.

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